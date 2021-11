Braunschweig. Ein Mitarbeiter einer Firma wurde am Dienstag auf dem Firmengelände von einem Fahrzeug überrollt und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Schwer verletzt wurde am Dienstagabend ein Firmenmitarbeiter, als er auf dem Gelände seines Unternehmens in Braunschweig von einem Auto überrollt wurde.

Schwerer Unfall Mitarbeiter wird in Braunschweig von Auto überrollt

Schwer verletzt wurde eine Person am Dienstagabend bei einem Unfall auf einem Firmengelände an der Donaustraße in Braunschweig. Wie die Feuerwehr-Leitstelle mitteilte, geriet dort gegen 19.40 Uhr ein Mitarbeiter einer Firma unter ein fahrendes Auto und wurde von diesem überrollt.

Der Fahrer des PKW habe sofort einen Notruf abgesetzt und geistesgegenwärtig damit begonnen, mit dem Wagenheber das Fahrzeug anzuheben. Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Feuerwehr Rüningen konnten hierdurch beim Eintreffen die schwer verletzte Person unter dem Fahrzeug vorziehen und sofort medizinisch versorgen.

Mann überfahren – Fahrer des Wagens steht unter Schock

Der Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen bemühten sich um den Verletzten und den unter Schock stehenden Fahrer des Wagens. Zur Ursache des tragischen Unglücksfalls konnte die Feuerwehr am Abend nichts sagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

