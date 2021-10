Mann in Gewahrsam genommen Mann droht, Vorgesetzte in Braunschweig zu erschießen

Weil ihm gekündigt werden sollte, hat ein 43-Jähriger am Dienstagabend gedroht, seine Vorgesetzten umzubringen. Da der Mann legal Schusswaffen besitzt, nahm die Polizei ihn nach eigenen Angaben in Gewahrsam. Sie traf ihn demnach gegen 22.30 Uhr in seiner Wohnung an.

Polizei findet Chemikalien in Wohnung

In der Wohnung, so die Polizei weiter, wurden auch diverse Chemikalien gefunden, die nun im Zuge der Ermittlungen untersucht werden müssen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Androhung von Straftaten und eines waffenrechtlichen Verstoßes aufgenommen.

Frauen bestehlen Zwölfjährigen

Ein Zwölfjähriger hat sich am Dienstag auf der Wache der Bundespolizei Braunschweig gemeldet. Er sei an der Straßenüberführung vor dem Hotel „Michel“ von zwei Frauen angesprochen und angebettelt worden. Die beiden Frauen hätten dem Jungen 40 Euro gestohlen.

Zunächst sei die Fahndung erfolglos gewesen, doch auf dem Weg zum Dienstsport hätten zwei Beamte die Gesuchten erkannt. Die Frauen hätten die Beamten in Zivil in ähnlicher Art wie am Morgen den Jungen angebettelt. Sie seien festgenommen worden. Der Junge habe die Frauen zweifelsfrei wiedererkannt.

red

