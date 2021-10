Braunschweig. Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Dienstagvormittag zu einem Baustellenunfall in die Wilhelmstraße ausgerückt.

Unfall in Braunschweig

Unfall in Braunschweig Mauerwerk klemmt 24-Jährigen in Braunschweig lebensbedrohlich ein

Zu einem Baustellenunfall am Dienstag gegen 9.30 Uhr ist die Feuerwehr Braunschweig ausgerückt. Alarmiert wurden der Rüstzug der Hauptfeuerwache sowie die Höhenretter, Rettungsdienst und ein Notarzt. Als Einsatzort wurde die Fallerslebener Straße angegeben, tatsächlich war es dann aber auf einem Hinterhof der Wilhelmstraße, so die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Ein 24-jähriger Mann wurde bei Arbeiten an einem Gebäude durch ein in sich einfallendes Stück Mauerwerk lebensbedrohlich eingeklemmt. Durch das schnelle und umsichtige Handeln der Arbeitskollegen konnte zunächst Schlimmeres verhindert werden.

Kollegen des verletzten Arbeiters wurden betreut

Auf Grund der unzugänglichen Lage des Verletzten auf einem Vordach im ersten Obergeschosses einer Baustelle musste von der Feuerwehr zunächst eine Zugangsmöglichkeit über Leitern geschaffen werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnte die Person mittels pneumatischen Hebekissen befreit werden. Anschließend wurde sie mit Hilfe einer Drehleiter schonend vom Vordach gerettet und in Begleitung einer Notärztin in ein Krankenhaus transportiert.

Aufgrund der unsicheren Lage der teilweise eingestürzten Mauer wurde diese kontrolliert zum Einsturz gebracht. Die Kollegen des verletzten Arbeiters wurden noch an der Einsatzstelle von der Notfallseelsorge betreut. Am Abend erfuhren die Feuerwehrkräfte, dass der Mann wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

