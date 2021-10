Braunschweig. Am Madamenweg in Braunschweig hat ein Mann versucht, eine Frau ins Gebüsch zu zerren. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Donnerstagmorgen.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu dem unbekannten Täter, der eine Frau am Madamenweg in Braunschweig belästigt hat. (Symbolbild)

Versuchtes Sexualdelikt Unbekannter zerrt Frau in Braunschweig in Richtung Gebüsch

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Sexualdelikts und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Eine junge Frau, die am Donnerstag gegen 6.45 Uhr am Madamenweg unterwegs gewesen sei, sei von einem Unbekannten in Richtung eines Gebüschs gezerrt worden. Die Tat habe sich in Höhe der Einmündung An der Horst ereignet.

Frau setzt sich zur Wehr und flüchtet

Die Frau, so die Polizei, habe sich zur Wehr setzen und befreien können, so dass sie habe flüchten können. Den alarmierten Polizeibeamten beschrieb sie den Mann so: etwa 180 Zentimeter groß, 40 Jahre oder älter, korpulent. Er habe eine schwarze gefütterte Windjacke, eine schwarze Mütze und Kapuze, ein schwarzes Tuch vor dem Mund, eine schwarze Cargohose und schwarze Schuhe getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 zu melden.

PKW kollidieren auf der Hansestraße

Bei einem Unfall auf der Hansestraße sind am Freitag gegen 6.35 Uhr auf der Kreuzung Ernst-Böhme-Straße/Hansestraße zwei PKW kollidiert. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, teilt die Polizei Braunschweig mit. Der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes hatte demnach einem weißen Ford beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise zum Mercedesfahrer

Trotz des Zusammenstoßes sei der Mercedesfahrer weitergefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin des Mercedes geben können. Die Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Verkehrsunfalldienst der Polizei unter (0531) 4763935 in Verbindung zu setzen.

