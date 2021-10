Mitarbeiter von Alstom, der Lebenshilfe und Bewohner des Lebenshilfe-Wohnhauses packten bei der Umgestaltung des Außengeländes am Mittelweg mit an. Die Handwerker Marcel Gerke und Eric Walpert (oben) vom Dienstleistungs- und Hausmeisterservice M. Gerke aus Bad Liebenstein gaben den Ton an.