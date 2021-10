Betrüger halten Braunschweiger Senior sechs Stunden am Telefon

Trickbetrüger riefen bei einem 73-Jährigen an, hielten ihn stundenlang am Telefon und erbeuteten eine hohe Bargeldsumme.

Die Polizei ermittelt in einem weiteren Fall gegen eine Gruppe von Trickbetrügern, die einen Braunschweiger zur Herausgabe einer fünfstelligen Summe Bargeld brachten. Die Beamten bittet um Hinweise zu einer jungen Frau, die an der Geldübergabe beteiligt war.

Am Dienstagmorgen wurde ein 73-Jähriger zuhause von einem ihm unbekannten Mann angerufen, heißt es im Polizeibericht. Dieser Mann gab vor, Polizist zu sein und berichtete, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei und die Polizei bereits zwei Täter festgenommen habe. Bei den beiden Festgenommenen hätte die Polizei einen Zettel gefunden, auf dem auch der Name des 73-Jährigen notiert gewesen wäre.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Anrufer gab an, Polizist und auf der Spur von Betrügern und Einbrechern zu sein

Der Anrufer habe auf das Opfer einen bestimmten und kompetenten Eindruck gemacht, so dass es ihm gelang, den älteren Herrn in ein über mehrere Stunden andauerndes Gespräch zu verwickeln.

„In diesem Gespräch erfragte der unbekannte Anrufer für den angeblichen Fall eines Einbruchs, ob er Wertgegenstände im Haus habe. Als dies jedoch verneint wurde, lenkte der Betrüger das Gespräch auf die Legende eines Bankmitarbeiters, der Geld von Kontoinhabern illegal ins Ausland verschieben würde. Um diesen Bankmitarbeiter überführen zu können, wäre es erforderlich, dass der Braunschweiger nun in der entsprechenden Bank Bargeld abhebt und es den scheinbaren Polizeibeamten übergibt“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Der Senior folgte den Anweisungen des Betrügers, legte das Festnetztelefon zur Seite, ohne die Verbindung zu beenden und hob in seiner Bankfiliale eine fünfstellige Summe Bargeld ab. Wieder zuhause angekommen, war der angebliche Vorgesetzte des falschen Polizeibeamten bereits in der Leitung und setzte das Telefonat fort.

Gegen 12.30 Uhr erschien an der Haustür des Seniors wie angekündigt eine junge Frau, die vorgab, eine verdeckte Ermittlerin zu sein. Dieser Frau übergab der Mann das gesamte Geld. „Nachdem die Betrüger nun den ersten Teil ihrer Beute erhalten hatten, setzten sie zum zweiten Mal an. Sie schilderten, dass es aktuell einen Fall in Braunschweig gäbe, bei dem eine Bankmitarbeiterin mit Falschgeld hantieren würde. Auch diese Frau sollte mit Hilfe des Seniors überführt werden“, meldet die Polizei weiter.

Zweimal schickten die Betrüger den 73-Jährigen zur Bank – zweimal übergab er das Geld einer Frau

Der Betrüger forderte den Mann nun zum zweiten Mal auf, eine hohe Summe Bargeld abzuheben. Hierzu sollte er jedoch eine andere Filiale seiner Bank aufsuchen. Um mit dem Mann den telefonischen Kontakt dauerhaft aufrechtzuhalten, setzten sie das Gespräch nun über ein Mobiltelefon fort.

In der Bank hinterfragte die Bankmitarbeiterin bei dem Mann, ob dies auch wirklich richtig sei. Als der ältere Herr dies bestätigte, händigte sie ihm sein Geld aus.

Kurz darauf arrangierte der Betrüger am Mobiltelefon die zweite Geldübergabe. Hierzu forderte er den Braunschweiger auf, am Nachmittag mit seinem Fahrzeug in den Parkbuchten in der Straße Am Mascheroder Holz/Ecke Alte Kirchstraße zu warten. Hier kam die junge Frau erneut auf ihn zu und nahm das Geld entgegen.

Anschließend wurde der Mann aufgefordert, in den nahe gelegenen Supermarkt zu gehen und konnte somit nicht sehen, was die junge Frau im Anschluss an die Geldübergabe tat. Kurz darauf wurde das Telefonat abgebrochen.

„Erst später rief der 73-Jährige die Polizei an und schilderte, was geschehen war“, melden die Beamten.

Die die junge Frau beschrieb das Opfer wie folgt: etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank; bekleidet mit einem grauen Flanellmantel mit geknotetem Gürtel, einer grauen Hose und dunklen Stiefeln, Maske, hatte dunkelbraune Haare, die zum Zopf gebunden waren.

Personen, die diese Frau oder zugehörige Fahrzeuge am Ort der Geldübergabe beobachtet haben, werden gebeten, sich unter (0531) 476-2516 zu melden.

Lesen Sie auch:

Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld und Bankkarte in Lebenstedt

Betrügerin verspricht Seniorin in Lehre einen Gewinn

Trickbetrüger erbeuten in Braunschweig Bargeld und Papiere

Falsche Polizisten- Telefonbetrug in der Region nimmt zu

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de