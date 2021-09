Braunschweig radelt eine Million Kilometer – und es geht weiter

Braunschweig. Das Stadtradeln läuft noch an diesem Wochenende. Bis Sonntagabend können alle Braunschweigerinnen und Braunschweig kräftig in die Pedale treten.

Am Mittwoch und damit einen Tag eher als im Vorjahr haben die Braunschweigerinnen und Braunschweiger die Marke von einer Million Kilometer beim Stadtradeln geknackt. Das hat Folgen: Die Stadtverwaltung wird wie versprochen vor dem Rathaus, am Ringgleis und am Bahnhof Gliesmarode öffentliche Luftpumpen installieren. Zudem erhält die Verkehrswacht je drei Fahrradhelme und Fahrradsitze für den Verleih, weil 750.000 Kilometer geschafft wurden.

Kilometer können bis 2. Oktober nachgetragen werden

Oberbürgermeister Ulrich Markurth freute sich über das gute Ergebnis: „Braunschweig ist fahrradbegeistert, das stellen 6591 engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerade wieder eindrucksvoll unter Beweis“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Stadtradeln endet nach drei Wochen am 26. September, Kilometer können noch bis zum 2. Oktober nachgetragen werden.

Wer zum Abschluss des Stadtradelns an diesem Wochenende auf den Schlossplatz zum „Trendsporterlebnis“ kommt, kann beim Sponsor Wolters ein alkoholfreies Wolters bekommen. Dazu muss die Stadtradel-App gezeigt werden. Das Bier kann auf den Liegestühlen getrunken werden.

red

