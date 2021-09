Braunschweiger Polizei trifft zweimal auf betrunkenen Radfahrer

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Nord musste in der Nacht auf Freitag stark abbremsen um eine Kollision mit einem Fahrradfahrer zu verhindern. Auf der Guntherstraße kam ihnen der Radfahrer mittig entgegen, wie es in einer Mitteilung heißt. Er fuhr in Schlangenlinien, hatte Probleme, das Gleichgewicht zu halten und fuhr ohne Licht.

Es handelte sich um einen 54-Jährigen. Er verweigerte einen Atemalkoholtest und gab seine Personalien nicht an. Die Beamten nahmen ihn mit in die Dienststelle. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Betrunkener Radfahrer wird zweimal aufgegriffen

Dem Braunschweiger wurde untersagt, mit dem Fahrrad zu fahren. Kurze Zeit später wurde der Mann in der Straße Ohefeld erneut fahrend angetroffen. Wieder fuhr er ohne Licht. Diesmal konnte ein Atemalkoholtest gemacht werden. Ergebnis: etwa 2 Promille. Dem Mann wurde erneut eine Blutprobe entnommen. Diesmal wurde das Fahrrad sichergestellt und der 54-Jährige ging zu Fuß nach Hause.

Den Mann erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Fahrens ohne Licht und er der Verweigerung der Personalien.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de