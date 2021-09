Livestream: Wahlhearing mit Braunschweiger OB-Kandidaten

Das Wahlhearing aus dem Medienhaus wird aufgenommen und per Livestream übertragen (Symbolbild).

Beim NDR-Wahlhearing zur Kommunalwahl gemeinsam mit unserer Zeitung diskutieren wir am heutigen Montag, 6. September, von 16 bis 17 Uhr mit den Oberbürgermeisterkandidaten Kaspar Haller (parteilos, für CDU, FDP, Volt-Partei), Thorsten Kornblum (SPD) und Tatjana Schneider (parteilos, für Grüne, Piraten). Die Moderation übernehmen Christina von Saß (NDR) und Henning Noske (Braunschweiger Zeitung). Die Diskussion wird ab 16 Uhr an dieser Stelle per Livestream übertragen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de