Laschet in Braunschweig

Laschet in Braunschweig Laschet: Rot-Rot-Grün plant Anschlag auf unseren Wohlstand

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sprach am Samstagnachmittag vor 400 bis 500 Zuhörern auf dem Schlossplatz in Braunschweig.

Braunschweig. Laschet forderte in Braunschweig von Scholz Klarheit, ob er mit Linken koalieren will. Er warf Rot-Rot-Grün Mängel in der Sicherheitspolitik vor.