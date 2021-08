Braunschweig. Tonnenweise hochwertiges Bauholz ist vom Gelände einer Gartenbaufirma in Kralenriede verschwunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Holz-Diebstahl, der sich in Braunschweig ereignet hat.

Holz-Diebstahl Sieben Tonnen Holz in Braunschweig gestohlen

Von einer Lagerfläche in Kralenriede, In der Husarenkaserne, wurden laut Mitteilung der Polizei Holzplanken gestohlen. Das habe der 43-jährige Inhaber einer Gartenbaufirma am Montag angezeigt. Es seien etwa sieben Tonnen Holz gestohlen worden. Das Holz war unter einer Überdachung gelagert.

Vier Meter lange Holzplanken gestohlen

Es handelte sich um 60 Planken mit einer Länge von etwa vier Metern und einem Gewicht von bis zu 150 Kilogramm. Letztmalig hatte der Eigentümer das Holz am 2. August gesehen. Angesichts der Maße des Holzes müssen hier umfangreiche Ladetätigkeiten stattgefunden haben.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die solche Ladetätigkeiten beobachtet haben. Hinweise an das Polizeikommissariat Nord unter (0531) 476-3315.

red

