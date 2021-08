Braunschweig. Ein 17-Jähriger ist in der Braunschweiger Weststadt von zwei Männern überfallen und geschlagen worden. Der 17-Jährige war zuvor gewarnt worden.

Raub in der Weststadt Wer hat 17-jährigen Braunschweiger vor Räubern gewarnt?

Bereits am vergangenen Samstag ist ein Braunschweiger ausgeraubt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 17-Jährige sei zwischen 1 Uhr und 1.50 Uhr mit der Straßenbahn in Richtung Weststadt gefahren. Während der Fahrt sei er von einem Mann angesprochen worden.

Der erzählte ihm, dass im hinteren Bereich der Straßenbahn zwei junge Männer über ihn reden würden. Es würde sich anhören, als ob sie planten, ihm die Jacke zu stehlen. Der Mann bot dem 17-Jährigen seine Hilfe an. Als dieser die Hilfe ablehnte, stieg der Mann am Cyriaksring aus.

Männer rennen 17-Jährigem hinterher

Als der 17-Jährige dann an der Haltestelle „Alsterplatz“ ausstieg, um nach Hause zu gehen, folgten ihm die beiden Männer aus der Straßenbahn. Auf der Elbestraße rannten sie dem 17-Jährigen hinterher, schlugen ihm mehrfach ins Gesicht und entwendeten seine Jacke.

Die Polizei sucht nun insbesondere den Mann, der in der Straßenbahn seine Hilfe anbot. Er wird gebeten, sich unter (0531) 476-2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

red

