Braunschweiger BBG-Balkonwettbewerb: Wählen Sie Ihre Favoriten!

Es grünt so grün (und bunt), wenn Braunschweigs Blüten blühen! Dieser etwas abgewandelte Liedtext aus „My Fair Lady“ passt eigentlich wie die Faust aufs Auge für den in diesem Jahr aufgefrischten BBG-Balkonwettbewerb.

Drei Kategorien – Blumenpracht, Bienenglück und Open-Air-Wohnzimmer – greifen nicht nur die bisherigen Klassifizierungen „Balkone“ und „insektenfreundliche Ecken“ auf, sondern haben zudem alle Freiluftfreunde aus Braunschweig dazu eingeladen, sich mit ihrem ganz individuell gestalteten Aufenthaltsort unter freiem Himmel zu bewerben, also etwa mit ihrem möblierten, wunderbar hergerichtetem Balkon. Diese Erweiterung stieß auf reges Interesse – wie diese Bilder zeigen.

Aus allen drei Kategorien sind hier die nach Auswahl einer Jury schönsten fünf Vorschläge abgebildet. Sie als Leser unserer Zeitung bestimmen aus diesen Kandidaten den Sieger der jeweiligen Kategorie und die beiden Platzierten. Diese erhalten während eines exklusiven Konzertabends der Braunschweiger Baugenossenschaft im Wolters Applaus Garten wertige Gutscheine der Gärtnerei Blumen Möller überreicht.

Die Braunschweiger Baugenossenschaft richtet den BBG-Balkonwettbewerb zusammen mit den Projektpartnern Braunschweig Stadtmarketing GmbH und Braunschweiger Zeitung aus. Der Wettbewerb wird unterstützt durch die Stadt Braunschweig.

Kategorie 1: Open-Air-Wohnzimmer

Open-Air-Wohnzimmer 1: Über den Dächern der Stadt lässt sich der Alltag ganz bequem vergessen – egal ob Mensch oder Katze. Hier findet wirklich jeder sein Lieblingsplätzchen. Für perfekte Grillabende ist zudem gesorgt. Und wenn die Dunkelheit naht, spenden kleine bunte Lichter stimmungsvolle Blickpunkte. Was will man eigentlich mehr? Obwohl, die anderen Open-Air-Wohnzimmer sind gleichermaßen verlockend! Schauen Sie mal...

Open-Air-Wohnzimmer 2: Selbst der kleinste Balkon lässt sich in ein wunderbar lauschiges Plätzchen verwandeln. Manchmal wird die Kreativität durch ein wenig Enge sogar besonders gut herausgefordert – und dann sind ihr ja bekanntermaßen keinerlei Grenzen gesetzt. Übrigens: Oft sind es ein paar unscheinbare Accessoires, die am Ende für Gemütlichkeit und perfekte Wohligkeit sorgen. Einfach ausprobieren!

Open-Air-Wohnzimmer 3: Was braucht’s an lauen Sommerabenden? Gute Freunde, gute Gespräche, gutes Essen – und einfach ein schönes Plätzchen zum Sitzen... Mitten in der Stadt? Kein Problem! Das lässt sich alles mit wenig Aufwand herbeizaubern. Und wenn dann auch noch die Beleuchtung stimmt, steht einem perfekten Beisammensein überhaupt nichts mehr im Weg. Zum Nachmachen unbedingt und dringend empfohlen!

Open-Air-Wohnzimmer 4: Wohnst Du noch drinnen – oder lebst Du schon draußen? Wer meint, ein Balkon sei nur was für Geranien, Tomaten und Lavendel, der ist auf dem Holzweg. Schließlich kann man sich auch draußen (fast) so einrichten, als wäre man drinnen. Praktisch, kuschelig – und gut sortiert. So wird der Sommer zum rundum traumhaften Abenteuer, auch in der Stadt. Viel Spaß beim Genießen und Seele-baumeln-lassen!

Open-Air-Wohnzimmer 5: Gemütlichkeit lebt nicht immer vom großen Aufwand, sondern oft vom Schlichten, Dezenten. Dazu noch ein guter Wein, eine Kerze, ein paar Blumen – und nicht zu vergessen: die Petersilie auf dem Tisch! Was will man mehr? Im Open-Air-Wohnzimmer herrschen immer Sommer und gute Laune. Dem Alltag entfleuchen, entspannen, träumen – auf geht’s! Egal ob allein oder mit den Lieblingsmenschen. Einfach machen!

Kategorie 2: Blumenpracht

Blumenpracht 1: Kunterbunt, teils hängend, teils stehend – manche Balkonbesitzer lieben das bunte Durcheinander und die Vielfalt der Formen. So ist nebenbei auch garantiert, dass fast immer etwas leuchtet und blüht – und Insekten die Qual der Wahl haben. Wer möchte schon stets dasselbe futtern? Allerdings kostet die bunte Fülle auch Zeit: Wer einen schönen Balkon haben möchte, braucht nicht nur grüne Daumen, sondern auch Muße.

Blumenpracht 2: Manchmal reichen Blumenkästen einfach nicht aus. Hängeampeln garantieren in dem sommerlichen Freiluft-Karree Schatten, wenn die Sonne vom Himmel brennt. Das bedeutet aber auch, dass nicht nur unten, sondern auch oben gegossen und gedüngt sowie Verblühtes gezupft werden muss. Glück haben diejenigen, die lange Arme haben – oder einen Tritt. Aber dann gilt: Bloß nicht runterfallen!

Blumenpracht 3: Von innen und außen prächtig – insbesondere bei Kaiserwetter mit wenigen Schäfchenwolken am Himmel. Jeder schön gepflegte Balkon hebt nicht nur die Laune beim Besitzer, sondern auch – wegen seiner Außenwirkung – bei Nachbar und Passanten. Mit Balkonblumen kommt die Natur ins Haus – auf jeden noch so kleinen Balkon. Ob eine Sorte oder viele Arten, das ist Geschmackssache. Und eine Barriere gegen neugierige Blicke bildet die Blumenwand noch zusätzlich.

Blumenpracht 4: Als weitere Variante, die Pflanzenpracht noch üppiger zu gestalten, erweisen sich Bepflanzungen auf verschiedenen Ebenen. Während die Blüten in den Hängeampeln nach Anfertigen des Fotos im Laufe des Sommers noch zugelegt haben dürften und eine Art Rahmen bilden, bieten die unterhalb der Kästen an die Brüstung gehängten Töpfe mit Blumen und frischgrünen Gräsern eine willkommene Möglichkeit, den einfarbigen Sichtschutz zu kontrastieren. Das Zusammenspiel der Komplementärfarben spricht für sich.

Blumenpracht 5: Üppige Bepflanzung braucht Nährstoffe und Wasser – und einen Schutz davor, bei allzu viel Wind abzuknicken oder herunterzuwehen. Denn dann wäre all die Mühe – beginnend mit der Pflanzenauswahl, fortgesetzt mit dem Bepflanzen und nicht endend mit der täglichen Pflege – umsonst gewesen. Und das wäre doch schade, schließlich soll die Pracht noch mindestens den ganzen Sommer Balkon und Haus zieren.

Kategorie 3: Bienenglück

Bienenglück 1: Bienen – und auch jede Menge anderer Insekten – brauchen Vielfalt, und das nicht nur bei der Futtersuche nach Nektar und Pollen, sondern auch zum Unterschlupf und um dem Nachwuchs einen geschützten und optimalen Bereich anzubieten. Gemeinhin bekannt sind Insektenhotels, aber Strukturvielfalt kann auch ganz anders aussehen. Für manche Tiere sind Tonröhren oder gestapelte Ziegel das Maß aller Dinge – und ein besonderer Schmuck für den Garten überdies.

Bienenglück 2: Nicht nur die schwarze Katze fühlt sich hier pudelwohl, sondern auch diverse Kleintiere von der Raupe über die Puppe bis zum Schmetterling, von der Solitärbiene bis zum Ohrenkneifer, der eigentlich Ohrwurm heißt und doch sechs Beine hat – und hinten am Körper eine Zange. Hier grünt und blüht und wächst es aus Töpfchen und Töpfen, aus Schalen und Eimern, ganz wild und wunderbar. Auch ein klassisches Insektenhotel ist da – die Katze stört’s nicht.

Bienenglück 3: Von der mit sandfarbenen Planen überdachten Terrasse direkt ins Blühparadies. Die Brücke führt über ein künstlich angelegtes Gewässer, so dass fliegendes und krabbelndes Getier auch stets den Durst löschen kann, und gleichzeitig auch wasserliebende Pflanzen eine Heimat haben und zusätzliche Biodiversität bieten. Wem das Wort nicht gefällt, kann auch sagen: Es kreucht und fleucht – man muss nur genau hinschauen.

Bienenglück 4: Auf Grüninseln im Garten darf gedeihen und wachsen, was Platz braucht – und Höhe. Ein bisschen Unordnung stört das Insekt an sich nicht, im Gegenteil. Und es erfreut sich, je nach Lust und Laune und Art, mal an großen und mal an kleinen Blüten. Große Blätter bieten Schatten und somit den Insekten Schutz vor Sonne und Pflanzen vor Austrocknung. Wer genau hinsieht, findet eine überdachte Wasserstelle und – eingezäunt als Schutz vor Windschäden und Vögeln – ein Insektenhotel Marke Eigenbau, geschützt durch ein Dach aus zwei Reihen Ziegeln.

Bienenglück 5: Ein kleines Paradies auf wenigen Quadratmetern – mit beeindruckender Vielfalt überwiegend heimischer Pflanzen mit kleinen Blüten, dazu unterschiedlichste Lebensräume: lockerer, offener Boden, Sand, Totholz verschiedenen Alters, eine Steinmauer, lockere Kiesel auf Erde, die Insekten auch Schutz vor heißen Sonnenstrahlen bieten, zudem eine kleine Wasserfläche. Stauden verbergen weitgehend den gartenbegrenzenden Maschendrahtzaun, aber der ist für die Insekten sowieso von keinerlei Interesse.

