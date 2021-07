Braunschweig. In der Lautsprecherdurchsage war von einer „Bedrohungslage“ die Rede. Alle verließen das Gebäude. Die Polizei rückte mit Spezial-Einsatzkräften an.

Der Unterricht an der IGS Heidberg kann fortgesetzt werden.

Polizei im Einsatz Fehlalarm an der IGS Heidberg in Braunschweig

Die Aufregung war zunächst groß – doch am Ende stellte sich alles als Fehlalarm heraus: In der IGS Heidberg wurde am Donnerstag gegen 10.25 Uhr durch die schulinterne Lautsprecheranlage eine „Bedrohungslage“ gemeldet. Die automatische Ansage war mit der Aufforderung verbunden, das Gebäude zu verlassen.

Wie Polizeisprecher Dirk Oppermann mitteilt, sind alle der Aufforderung nachgekommen. Zugleich habe die Schulleiterin die Polizei informiert, die sofort mit spezialisierten Einsatzkräften anrückte. Schnell habe sich dann aber herausgestellt, dass das Ganze ein Fehlalarm war. „Es hat zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohung bestanden“, so Oppermann.

Ersten Ermittlungen zufolge habe jemand den hausinternen Alarm ausgelöst. Daraufhin sei die automatische Lautsprecher-Durchsage erfolgt. Aufgrund eines Systemfehlers sei dies allerdings eine falsche Durchsage gewesen, die nicht für einen Vorfall dieser Art vorgesehen war.

cos

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de