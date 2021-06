A2: Autobahnpolizei Braunschweig stellt Autodieb nach Verfolgung

In der Nacht auf Donnerstag konnten Zivilfahnder der Autobahnpolizei Braunschweig einen 31-jährigen Autodieb stellen. Die Fahnder wollten auf der Autobahn 2 einen BMW 540i XDrive kontrollieren. Das geht aus einer Meldung der Polizei Braunschweig hervor. Der Fahrer ignorierte die Kontrolle und beschleunigte in Höhe der Anschlussstelle Helmstedt-West. Er erreichte teilweise eine Geschwindigkeit von über 250 km/h, überholte andere Fahrzeuge rechts und nutzte den Seitenstreifen. Bei Magdeburg wechselte der BMW auf die A14 in Richtung Süden.

31-Jähriger Autodieb flüchtet zu Fuß weiter

Kurz vor der Anschlussstelle Wanzleben fuhr der Flüchtende auf einen Sattelzug auf. Trotz starker Beschädigungen am Auto setzte der Fahrer die Fahrt fort. An der Anschlussstelle Wanzleben verließ der Fahrer die Autobahn. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto und überschlug sich. Trotz leichter Verletzungen flüchtete der Mann zu Fuß weiter. Nach circa 200 Metern holten ihn die Beamten ein. Er wurde vorläufig festgenommen.

Das Auto wurde kurz zuvor in Burgwedel entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

red