Braunschweiger Feuerwehr rettet Menschen über Drehleiter

Braunschweig. Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus an der Berlinerstraße waren mehr als zehn Bewohner in Gefahr. Das Haus ist wohl im Moment nicht bewohnbar.

Der Vorfall ereignete sich an der Berliner Straße am Abzweig zur Querumer Straße.

Kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag zu einem Zimmerbrand in Gliesmarode ausrücken. Gemeldet war verdächtige Rauchentwicklung in einem Wohnhaus nah am Abzweig der Querumer Straße. Als die erstren Einsatzkräfte eintrafen, riefen Menschen im zweiten Obergeschoss um Hilfe.

Die Feuerwehr konnte letztlich mehrere Bewohner über die Drehleiter retten. Menschen aus dem ersten Obergeschoss und dem Erdgeschoss wurden über das Treppenhaus ins Freie gebracht. Insgesamt retteten die Einsatzkräfte nach ersten Erkenntnissen 12 Bewohner. Das Feuer selbst war im ersten Obergeschoss ausgebrochen und konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Notfallseelsorger betreuten die Bewohner, darunter auch Kinder

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr (Hauptwache und Südwache) sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Riddagshausen und Querum. Auch ein massives Aufgebot an Rettungsdiensten war vor Ort. Notfallseelsorger betreuten die betroffenen Bewohner vor Ort, darunter auch Kinder. Das Haus wurde für nicht bewohnbar erklärt.

Ein ausführlicher Bericht der Feuerwehr folgt.

Die Bewohner des zweiten Obergeschosses wurden per Drehleiter gerettet. Foto: Jörg Koglin