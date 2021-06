Cornelia Denz wird Chefin der PTB Braunschweig

Physik-Professorin Cornelia Denz tritt das Amt der PTB-Präsidentin am 1. Mai 2022 an.

In der Führungsebene der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig steht ein wichtiger Personalwechsel an. Ab 1. Mai 2022 wird die Physikerin Cornelia Denz von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster die PTB leiten, das teilt die PTB mit. Der derzeitige Präsident, Joachim Ullrich, seit 2012 im Amt, scheidet dann altersbedingt aus.

In der 135-jährigen Geschichte der PTB wird Cornelia Denz die erste Frau an der Spitze des nationalen Metrologieinstituts Deutschlands sein. Für Cornelia Denz ist die PTB keine Unbekannte, seit vielen Jahren engagiert sie sich im Kuratorium der PTB. Cornelia Denz wurde vielfach ausgezeichnet, etwa mit dem Lise-Meitner-Preis des Landes Hessen. Sie ist seit 2014 Mitglied in der Akademie der Wissenschaften und Künste des Landes Nordrhein-Westfalen. In Münster Dort hat sie seit 2003 den Lehrstuhl für Experimentalphysik mit Schwerpunkt Angewandte Physik inne.

red