Diebe stehlen in Braunschweig teures Wohnmobil

Braunschweig. Ein etwa 60.000 Euro teures Wohnmobil ist in der Weststadt gestohlen worden. Am Mittwoch hatte der Besitzer das Fahrzeug noch gesehen.

Vor etwa drei Wochen hat ein 69-jähriger Braunschweiger sein Wohnmobil in einer Parkbucht in der Weststadt geparkt. Letztmalig sah er den grauen Fiat Ducato am Mittwochnachmittag. Am Donnerstag stellte er fest, dass sein Fahrzeug nicht mehr in der Parkbucht steht, meldet die Polizei. Die Beamten haben das etwa 60.000 Euro teure Wohnmobil zur Fahndung ausgeschrieben.

