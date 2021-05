Ein Flüchtling geht am 29.03.2016 vor einem Haus auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) in Braunschweig (Niedersachsen) durch den Regen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (zur dpa-Berichterstattung zum Thema "Entwicklung bei der Auslastung der Flüchtlingsunterkünfte in Niedersachsen" vom 31.03.2016) ++ +++ dpa-Bildfunk +++