Polizei Braunschweig sucht Fahrradeigentümer und Dieb

Braunschweig. Ein Zeuge beobachtete den Dieb, wie er das Fahrradschloss in Braunschweig am Herzogin-Anna-Amalia-Platz knackte. Die Polizei sucht Hinweise.

Am Herzogin-Anna-Amalia-Platz kam es bereits am Freitag, 30. April, zu einem Fahrraddiebstahl. Ein Zeuge habe beobachten können, wie sich ein Mann an den Fahrrädern auf der Rückseite der Schlossarkaden zu schaffen machte, so die Polizei in einer Mitteilung. Der Mann habe einen Bolzenschneider aus der Tasche geholt, ein Fahrradschloss geöffnet und sei mit dem Fahrrad anschließend davongefahren. Der Zeuge hätte den Fahrraddieb zwar verfolgt, habe ihn aber aus den Augen verloren. Das Fahrrad soll einen schwarzen Rahmen gehabt haben. Da sich der Eigentümer des Fahrrades noch nicht gemeldet hat, sucht die Polizei nun nach ihm. Hinweise können an das Polizeikommissariat Nord gegeben werden unter der Telefonnummer (0531) 476-3315.

