Rollerfahrer flüchtet mit bis zu 100 km/h

Die Braunschweiger Polizei sucht Zeugen, die bereits am Montag, 12. April, die wilde Flucht eines Rollerfahrers beobachtet haben oder gar davon gefährdet wurden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte am Vormittag des 12. April, gegen 10.50 Uhr, eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Süd ein Leichtkraftrad auf der Ottmerstraße kontrollieren, da das Kennzeichen für einen Anhänger ausgegeben war. Der Fahrer flüchtete sofort mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h über die Helmstedter Straße stadtauswärts.

Ungefähr auf Höhe des Brodwegs habe er mit seinem Motorroller den Fußweg befahren, so die Polizeimitteilung. Mehrere Passanten seien hierdurch gefährdet worden und hätten zur Seite springen müssen.

Fahrer versteckt sich im Unterholz

Der Mann setzte seine Flucht über die Rautheimer Straße und das Ringgleis fort. Hier sprang er von seinem Roller und versteckte sich im Unterholz. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten ihn hier jedoch auffinden. Es handelte sich um einen 38-jährigen Braunschweiger.

Das Kennzeichen war gefälscht. Die verwendeten Plaketten stammten aus dem Diebstahl eines anderen Kennzeichens. Darüber hinaus war der Braunschweiger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Der Motorroller wurde sichergestellt und dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach den Personen, die auf der Helmstedter Straße zur Seite springen mussten. Hinweise nimmt an das Polizeikommissariat Süd unter (0531) 476-3515 entgegen.

red