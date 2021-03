Braunschweiger Neonazi-Demo – Teilnehmer zeigt Hitlergruß

Die Neonazi-Partei „Die Rechte“ marschierte am Samstag, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot, vom Hauptbahnhof in die Braunschweiger Innenstadt und zurück.

Größere Zwischenfälle sind bei den Kundgebungen und Aufzügen in Braunschweig am Samstag zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt ausgeblieben. Die Polizei zog am späten nachmittag bereits „ein positives Resümee zum friedlichen Ablauf der Versammlungen“, wie sie mitteilte.

Vor dem Hauptbahnhof wurde durch die Neonazi-Partei „Die Rechte“ eine Versammlung mit anschließenden Aufzug zum Friedrich-Wilhelm-Platz und wieder zurück zum Bahnhof durchgeführt.

Mehr als 300 Teilnehmer kommen zur Gegen-Demo des „Bündnisses gegen Rechts“

Das „Bündnis gegen Rechts“ und die Partei „Die Linke“ hatten eine Gegenversammlung vom Bahnhof mit einem Aufzug zum Schlossplatz und anschließender Kundgebung auf dem Schlossplatz angemeldet.

Bei der Versammlung der Partei „Die Rechte“ fanden sich nach Polizeiangaben rund 45 Teilnehmer ein. Die Gegenversammlung habe bis zu 320 Teilnehmer gehabt. Noch vor Versammlungsbeginn zeigte ein Mann vor dem Hauptbahnhof den Hitlergruß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung des Landes gibt es Ordnungswidrigkeitenverfahren

Zudem kam es laut Polizei zu vereinzelten Verstößen gegen die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen durch Personen, die an der Versammlung der Partei „Die Rechte“ teilnehmen wollten. Gegen sie seien Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Auf dem Rückweg der Rechtsradikalen zum Hauptbahnhof sei einer ihrer Versammlungsteilnehmer in eine verbale Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Gegen ihn sei ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Während der Aufzüge zum Friedrich-Wilhelm-Platz und zum Schlossplatz kam es laut Polizei zu Einschränkungen des Straßenverkehrs und des Öffentlichen Personennahverkehrs.