Coronaverstöße: Polizei löst Versammlung in Gliesmarode auf

Zum wiederholten Mal fand am Dienstagabend eine Zusammenkunft in einem Fitness-Studio in Gliesmarode statt, bei der die coronabedingten Hygienebestimmungen nicht eingehalten wurden. Die Polizei traf nach eigenen Angaben in einem rückwärtigen Raum fast 30 Personen an.

Nur einzelne sind Forderung nach dem Tragen einer Maske nachgekommen

Der Aufforderung, eine Mund-Nasen-Bedeckung anzulegen, seien nur einzelne Personen nachgekommen. Die Versammlung sei aufgelöst worden wegen der Verstöße gegen die gültige Corona-Verordnung und einer daraus möglichen Gesundheitsgefährdung, teilt die Polizei weiter mit.

Sowohl der 48-jährige Versammlungsleiter als auch die Teilnehmer hätten sich „sehr unkooperativ“ gezeigt und seien mehrfachen Aufforderungen, die Räume zu verlassen, zum Teil nicht nachgekommen. Die Polizei habe daraufhin fünf Personen rausgedrängt oder -getragen.

Verfahren werden eingeleitet – ein Polizist wird beleidigt

Ein Polizist sei beleidigt worden. Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz sowie ein Strafverfahren seien eingeleitet worden.

Die Braunschweiger Polizei kontrolliere täglich, um die Einhaltung der gesetzlichen Hygienevorschriften im gesamten Stadtgebiet sicherzustellen und die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, heißt es abschließend.

red