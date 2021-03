Auch Braunschweig setzt Impfungen mit AstraZeneca aus

Das Bundesgesundheitsministerium hat am Montag mit sofortiger Wirkung die Schutzimpfung mit dem Serum des Herstellers AstraZeneca gestoppt. Daraufhin hat das Impfzentrum Braunschweig die Impfungen mit diesem Wirkstoff abgesetzt. Das teilte die Stadt am späten Montagnachmittag mit. An die Entscheidung der Bundesregierung sei die Stadt Braunschweig gebunden, auch wenn die für Absetzung ursächlichen Thrombosen in Braunschweig nicht aufgetreten seien.

Impftermine mit AstraZeneca entfallen „bis auf weiteres“

„Entsprechend entfallen bis auf weiteres alle Erstimpfungstermine, bei denen der Impfstoff von AstraZeneca zum Einsatz kommen sollte. Bürgerinnen und Bürger, die einen Impftermin erhalten haben, erkennen an dem zeitlichen Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung, ob sie betroffen sind“, heißt es in der Mitteilung weiter. Betrage dieser Abstand neun oder zwölf Wochen, seien die Angeschriebenen für eine Impfung mit AstraZeneca-Serum vorgesehen.

Die Stadt Braunschweig bitte diese Bürgerinnen und Bürger, nicht zum Impfzentrum zu kommen, weil sie derzeit nicht geimpft werden könnten. Ausdrücklich nicht betroffen sei der Impfstoff von Biontech, der im Abstand von drei oder sechs Wochen verabreicht werde. Diese Termine fänden statt.

Wie mit den Zweitimpfterminen verfahren wird, ist noch nicht klar

Thorsten Kornblum, Organisationsdezernent und Leiter der Task- Force Impfzentrum: „Wir haben auf die Entscheidung sofort reagiert und die AstraZeneca-Impfungen ausgesetzt. Die Absage der Impftermine werden wir auch über die Warnapp NINA und die sozialen Medien kommunizieren. Sobald uns neue Erkenntnisse über das weitere Vorgehen vorliegen, werden wir die Bürgerinnen und Bürger darüber informieren.“

Das betreffe zum Beispiel auch die Frage, wie verfahren werden solle, wenn bereits eine Erstimpfung mit AstraZeneca erfolgt sei. Zweitimpfungen mit diesem Impfstoff stünden in Braunschweig erst in einigen Wochen an.

red