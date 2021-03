Fahrradanhänger brennt vor Braunschweiger Café – Zeugen gesucht

Braunschweig. Anwohner haben am Dienstagabend einen brennenden Fahrradanhänger in der Eichtalstraße gelöscht.

Ein Fahrradanhänger ist am Dienstagabend gegen 19 Uhr bei einem Feuer in der Eichtalstraße zerstört worden. Wie die Polizei meldet, stand der Anhänger neben dem Eingang zu einem Café. Anwohnern sei es gelungen, den Brand zu löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten dann die Polizei informiert, dass der Brand gelöscht worden sei. Dass ein Café betroffen war, sei der Polizei erst am nächsten Morgen bekannt geworden.

Spezialisten untersuchen den Tatort

Der Tatort sei daraufhin umgehend durch Spezialisten des Kriminaldauerdienstes und der Spurensicherung aufgenommen und dokumentiert worden, zudem habe eine „umfangreiche Spurensuche stattgefunden“. Es habe sich herausgestellt, dass „ein Fahrradanhänger gebrannt hat und die Flammen die Gebäudewand beschädigt haben“, heißt es im Polizeibericht.

Wer hat etwas gesehen?

Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Hinweise unter (0531) 476-2516.

red