Braunschweig. Trickbetrüger haben in Braunschweig einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Wer kann Hinweise geben?

Trickbetrüger erbeuten in Braunschweig Geld – Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilt, erhielt ein 86-Jähriger am Mittwoch gegen 12.30 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Frau. Diese habe am Telefon angegeben, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun dringend Geld benötige.

„Aus Sorge um seine Tochter, hatte der Rentner daraufhin eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme in einer Blechdose an eine ihm unbekannte Frau direkt vor seinem Haus in der Freyastraße übergeben“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Frau geben können. Zudem wird ein Mann gesucht, der den älteren Herrn, kurz nach der Übergabe, auf eine mögliche Fotoaufnahme seines PKW angesprochen habe. Die Frau, die das Geld abgeholt hat, wird wie folgt beschrieben: etwa 18 Jahre alt, sehr schlank, rotes Oberteil. Hinweise unter (0531) 4762516.

red