Braunschweig. In einem Fall von illegaler Abfallentsorgung ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte entsorgen Müll auf Gehweg in Braunschweig

Die Polizei hat am Mittwoch einen Hinweis auf einen mit Öl verunreinigten Fußweg erhalten. Wie die Beamten berichten, hätten sie an der Borsigstraße festgestellt, dass ein unbekannter Täter seinen Müll dort entsorgt hatte. Am Rand des Gehwegs standen demnach diverse Farbeimer, Lösungsmittel, eine Waschmaschine und vier Ölkanister.

Öl lief auf den Gehweg

Zwei der Kanister waren geöffnet und umgefallen, so dass sich der Inhalt auf dem Gehweg und auf der Straße verteilt hatte. Die Feuerwehr musste das ausgelaufene Öl binden und aufnehmen. Der abgestellte Müll wurde ebenfalls entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise unter (0531) 476-3515.

red