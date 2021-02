Braunschweig. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 13.15 und 15 Uhr in der Glogaustraße ereignet hat.

Wie die Beamten melden, hatte eine 69-Jährige ihren Golf in der Glogaustraße geparkt. Als sie zurückkehrte, war ihr Auto an der Fahrerseite stark beschädigt. Ungewöhnlich sei jedoch in diesem Fall, dass der abgefahrene Spiegel auf dem Dach des Autos lag.

Die Splitter waren nicht mehr zu finden

„Die Splitter des Spiegelglases waren nicht mehr zu finden. Möglicherweise hatte der Verursacher den Unfallort vor seinem Verschwinden aufgeräumt“, heißt es im Polizeibericht. Hinweise: (0531) 476-3935.

red