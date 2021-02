Braunschweiger Polizei stellt Ladendieb auf dem Leonhardplatz

Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes in einem Supermarkt fiel am Samstag ein junger Mann auf. Dieser war ihnen bekannt, da er am Vortag etwas gestohlen hatte, meldet die Polizei. Als der 18-Jährige den Supermarkt verlassen wollte, sprachen sie ihn an. Er hatte zu diesem Zeitpunkt einen Rucksack auf dem Rücken, den er zuvor nicht bei sich gehabt hatte.

Der Mann schlug um sich

„Der Mann schlug sofort um sich, schubste einen Supermarktmitarbeiter zur Seite und flüchtete. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes folgten ihm“, heißt es im Polizeibericht weiter. Eine Funkstreifenbesatzung habe die Situation gesehen und den Mann auf dem Leonhardplatz stellen können. Es habe sich herausgestellt, dass dieser den Rucksack im Supermarkt entwendet und mit Kleidungsstücken und Spirituosen befüllt hatte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

red