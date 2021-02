Feuerwehreinsatz: Hochhaus der TU Braunschweig überflutet

Diverse Wasserschäden haben die Braunschweiger Feuerwehren am Sonntag auf Trab gehalten. Als besonders verheerend stellte sich dabei ein Einsatz am Institut für Elektrotechnik der TU Braunschweig heraus. Ein geplatztes Fernwärmerohr hat mehrere Etagen im Haus der Elektrotechnik an der TU unter Wasser gesetzt.

Um 16.34 Uhr, berichtet die Feuerwehr, löste die Brandmeldeanlage des Hochhauses in der Hans-Sommer-Straße aus. Auslöser sei wahrscheinlich der hohe Temperaturunterschied zwischen dem Rohr und dem tiefen Luftfrost gewesen, sagte eine Sprecherin der Technischen Universität. In dem Hochhaus mit 15 Etagen stieg Wasserdampf aus dem geborstenen Rohr ein Stockwerk nach oben und löste dort an den Rauchmeldern Alarm aus. "Beim Eintreffen am Einsatzobjekt stellte sich heraus, dass die Meldeanlage in mehreren Bereichen im 10. Obergeschoss ausgelöst hatte", heißt es von der Feuerwehr. Diese Tatsache und bereits an der Fassade herunterlaufendes Wasser ließen nichts Gutes vermuten. Bei der Erkundung des Gebäudes schlug den Wehrleuten bereits Dampf entgegen, die Klimazentrale im 9. Obergeschoss war großflächig überflutet.

Hochwasser an der TU Braunschweig: Gefährliche Stoffe und Säuren gelagert

"Da in diesen Bereichen ebenfalls gefährliche Stoffe und Säuren bevorratet wurden, mussten die Einsatzkräfte zunächst sehr vorsichtig vorgehen, bis die Situation durch Ortskundige aufgeklärt werden konnte", berichtet Einsatzleiter Frank Hermanns. Wie TU-Sprecherin Elisabeth Hoffmann bestätigte, konnten die Feuerwehrleute ein Austreten der Chemikalien verhindern.

Das Wasser wiederum hatte sich bereits bis in das vierte Obergeschoss durch Labore, Schalträume und Büros ausgebreitet und schwere Schäden hinterlassen. Der Feuerwehr gelang es, die weitere Ausbreitung zu verhindern. Die TU-Sprecherin sprach am Montag von einem „erheblichen Schaden“, der zunächst nicht zu beziffern war.

„Mindestens ein Reinraumlabor ist betroffen“, sagte Hoffmann. Es sei zwar gelungen, einige Computerserver aus den Etagen zu holen. Aber viele Großgeräte hätten abgeschaltet werden müssen. „Es muss alles durchgetrocknet werden, bis wir sie wieder in Betrieb nehmen können.“ Die Trocknung der Etagen laufe bereits, könne wegen der Witterung aber andauern.

Der Stillstand der Anlagen treffe vor allem die Forschung der Universität, weniger die Lehre. „Da haben wir Glück gehabt: Es waren am Sonntag keine Personen im Gebäude.“ Allerdings sei der Folgeschaden groß: „An diesen Geräten – zum Teil hochsensibel und selten – hängen Forschungsaufträge. Das heißt, es kann im schlimmsten Fall sein, dass Forschungsprojekte nicht zu Ende geführt oder keine neuen Projekte akquiriert werden können.“ Zudem müsse nun geprüft werden, inwieweit sich das Wasser in der Struktur des Gebäudes festgesetzt habe.

Fast parallel zu dem Einsatz an der TU schrillten die Alarmglocken der Brandmeldeanlage ins Krankenhaus Salzdahlumer Straße. Ein Heizkörper in einem Waschraum war geplatzt. Aber Glück im Unglück: "Der Wasserschaden blieb glücklicherweise begrenzt auf ein weiteres Geschoss, da die MitarbeiterInnen beherzt reagiert hatten", berichtet die Feuerwehr.

Braunschweiger Feuerwehr rückte zu weiteren Wasserschäden aus

Ein weiterer Wasserschaden wurde durch Feuerwehren Rüningen und Rautheim in der Gartenstadt bearbeitet. Auch hier stand ein Gebäude etwa 60 Zentimeter tief unter Wasser.

Außerdem begutachtete die Feuerwehr mehrere Dachlawinen und Eiszapfen. Eingreifen mussten die Wehrleute in diesen Fällen aber nicht.

Diese Tipps gibt die Feuerwehr zum Thema Wasserschaden durch Frost

Frostschäden entstehen auch an Heizungsleitungen, wenn diese nicht oder nur unzureichend beheizt sind. Kontrollieren Sie unbedingt alle Wasserleitungen und Heizungsleitungen in unbeheizten Bereichen (zum Beispiel Keller, Dachböden, Wintergärten oder Garagen). Bei hohen Minustemperaturen gefrieren Leitungen schnell ein und bringen dann Rohre zum Bersten oder Heizkörper zum Platzen.

Das kann vermieden werden, wenn man rechtzeitig die Zufuhr zu diesen Wasserrohren absperrt oder eine ausreichende Zirkulation mit Warmwasser sicherstellt.

Sollten Sie eine eingefrorene Leitung haben, verständigen Sie einen Klempner oder Heizungsfachbetrieb, bevor der Wasserschaden eintritt und versuchen Sie die Zufuhr – notfalls an der Wasseruhr – abzuriegeln.