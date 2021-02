Online-Live-Konzert mit dem Braunschweiger Sänger Kroner

Martin Kroner spielte mit seiner Band am Samstagabend auf der Bühne beim Tennis-ATP-Challenger Sparkassen-Open im Bürgerpark im Vorprogramm von Tom Beck.

Braunschweig. Der Songschreiber tritt am Samstag, 13. Februar, für den Bund der Deutschen Katholischen Jugend auf. Er macht Musik über die Liebe und das Leben.

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Braunschweig lädt am Samstag, 13. Februar, um 20 Uhr zu einem besonderen Live-Konzert ein: Der Braunschweiger Sänger und Songschreiber Kroner tritt für den Jugendverband via Zoom auf und macht Musik über die Liebe und das Leben.

Ziel sei es, am Abend vor dem Valentinstag mit etwas Lyrik ein wohliges Erlebnis in die (Wohn-)Zimmer der Zuschauer zu zaubern. Hörprobe unter: kronermusik.de. Das Konzert ist kostenlos, der Zugangslink wird verschickt nach der Anmeldung unter: www.bdkj-bs.de.

red