Schnee-Chaos: Präsenzunterricht in Braunschweig fällt aus

In der Stadt Braunschweig wird der Präsenzunterricht im Szenario B an allen allgemeinbildenden und den berufsbildenden Schulen am Dienstag, 9. Februar, erneut wegen der anhaltenden extremen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Die Stadt betont: "Das Distanzlernen in den Szenarien B und C ist nicht betroffen."

Die aktuelle Corona-Notbetreuung in den Schulen wird nur für Kinder angeboten, deren Eltern sie aufgrund ihrer Tätigkeit bei Polizei, Feuerwehr, Räumungsdiensten sowie im medizinischen Bereich nicht zu Hause betreuen können. Die Schülerbeförderung sei ebenfalls ausgesetzt, da sie derzeit nicht sicher gewährleistet werden könne, so die Stadtverwaltung.

Notbetreuung: Stadt Braunschweig bittet Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen

Bei den Kindertagesstätten bittet die Stadt Braunschweig wie bereits am Montag alle Eltern von Kindern, die derzeit die Notbetreuung nutzen, ihre Kinder aus Sicherheitsgründen nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen - auch um den städtischen Verkehr zu entlasten. Sollte eine Betreuung Zuhause aufgrund von in der aktuellen Situation dringenden Tätigkeiten der Eltern bei Polizei, Feuerwehr, Räumdiensten sowie im medizinischen Bereich nicht möglich sein, können diese ihre Kinder in die Kita bringen.

Die Stadt geht davon aus, dass sich insbesondere die großen freien Träger diesem Vorgehen anschließen, so wie auch bereits am Montag. Die Verwaltung habe hier jedoch nicht den vollständigen Überblick, insbesondere was kleinere Träger angeht. Bei Unklarheit wird empfohlen, sich an die jeweilige Kita zu wenden.

