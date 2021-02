Braunschweig: Neue BSVG-App mit neuen Funktionen zum Ticketkauf

Die BSVG bietet ihren Fahrgästen ab sofort eine neue App an: „Meine BSVG“ soll mit modernem Design, neuen Funktionen und vor allem einem neuen Ticketshop überzeugen. „Im Ticketshop ist es jetzt möglich, Tickets für verbundweite Fahrten zu kaufen“, erläutert BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke in einer Pressemitteilung. „Das macht den Fahrkartenkauf über den mobilen Ticketshop noch interessanter und unterstreicht die Rolle der BSVG als Partner im Verkehrsverbund Großraum Braunschweig.“

Nach und nach werde es möglich sein, alle Tickets mobil zu kaufen. Neben den jetzt schon verfügbaren Tickets sollen in nächsten Schritten das 6er-Ticket und die Fahrkarte für die Kurzstrecke folgen. Der Ticketkauf an sich funktioniert Reincke zufolge in wenigen Schritten. Zahlen könne man per Lastschrift oder Kreditkarte.

Künftig sollen Push-Nachrichten über Änderungen und Einschränkungen informieren

Einmal für den Kauf registriert, könnten Tickets für Fahrten im VRB mit wenigen Klicks gekauft und über das Nutzerkonto im Rahmen ihrer Gültigkeit jederzeit wieder aufgerufen werden. „Technisch ist die App so angelegt, dass sie um viele weitere Funktionen erweitert werden kann“, erklärt Reincke weiter. So zeige sie Fahrplanauskünfte schon jetzt zum Start in Echtzeit. Künftig werde der Service für die Fahrgäste aber noch unmittelbarer: Push-Nachrichten informieren dann automatisch über Änderungen oder Einschränkungen.

Die App sei barrierearm nutzbar: „Sie unterstützt Vorleser-Anwendungen, mit deren Hilfe sich blinde und sehbehinderte Fahrgäste den Bildschirminhalt vorlesen lassen können“, so Reincke. In der Fahrplanauskunft lasse sich in den Voreinstellungen einstellen, ob zum Beispiel Treppen vermieden werden sollen.

Für kurze Zeit ist auch die alte App noch erhältlich

Die App steht für Android und iOS in den gängigen Stores zum Download. Für eine kurze Übergangszeit, voraussichtlich bis auch das Kurzstreckenticket und die Mehrfahrtenkarte im neuen Ticketshop erhältlich sind, gebe es dort auch noch die alte App „BSVG Netz“. Fahrgäste, die diese genutzt haben, müssen sich die neue aktiv herunterladen, betont die BSVG.

red