18.000 Braunschweiger über 80 Jahren erhalten Post von der Stadt

Rund ums Impfen gegen das Corona-Virus gibt es viele Fragen, viel Aufregung, viel Unsicherheit und Ungeduld. In den nächsten Tagen wird die Stadt nun alle Braunschweigerinnen und Braunschweiger anschreiben, die das 80. Lebensjahr vollendet haben. Sie gehören zu dem Personenkreis, der vordringlich geimpft werden soll.

Der Brief ist eine Ergänzung zum Schreiben des niedersächsischen Sozialministeriums. „Da die Adressdaten des vom Ministerium beauftragten Postdienstleisters nicht vollständig waren, wurden viele ältere Menschen auf diesem Weg nicht erreicht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. „Städte und Gemeinden wurden daher vom Land gebeten, die jetzt Impfberechtigten auf Basis ihres Melderegisters anzuschreiben.“

Infos zum Ablauf der Impfung

In dem Brief wird erläutert, wie man Termine im Impfzentrum in der Stadthalle vereinbaren kann und wie die Impfung grundsätzlich abläuft. Allerdings heißt das keineswegs, dass es jetzt schon sofort losgehen kann. Darauf weist Organisationsdezernent Thorsten Kornblum als Leiter der Task-Force „Impfzentrum“ eindringlich hin.

Denn nach wie vor gilt: Es gibt zu wenig Impfstoff, um schon in der Breite impfen zu können. Oberste Priorität haben weiterhin die Bewohner und das Personal in den 40 Braunschweiger Alten- und Pflegeheimen. Dort kommt es zu den meisten Infektionen.

Erstimpfung in 22 Alten- und Pflegeheimen

Sozialdezernentin Christine Arbogast betonte dazu am Donnerstag vor dem Sozial- und Gesundheitsausschuss des Rates: Die Häufung in den Heimen bedeute nicht, dass die Heime nicht gut genug geschützt worden seien. „Sämtliche Hygienemaßnahmen, inklusive der Schnelltests, wurden so gut und akribisch wie möglich vorgenommen.“ Dass es trotzdem nicht gelinge, die Heime zu schützen, führe zu dem Schluss, dass das Virus in der Fläche verbreitet unterwegs sei. „Die Belastung in den Einrichtungen ist groß. Sie wird auch solange anhalten, bis wir mit den Impfungen durch sind.“

Bisher waren die mobilen Impfteams zur Erstimpfung bereits in 22 Heimen, und am Freitag begann bereits in einigen Heimen die notwendige Zweitimpfung. Erst damit wird der optimale Impfschutz aufgebaut. Inzwischen sind nach Angaben der Stadt rund 2200 Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen geimpft. Insgesamt haben bereits rund 4200 Menschen in Braunschweig die erste Impfung hinter sich – darin eingerechnet sind auch das medizinische und pflegerische Personal der Heime sowie des Städtischen Klinikums, dem auch schon Impfstoff zugeteilt wurde.

Professor Dr. Karl Wessel, der medizinische Leiter des Impfzentrums, weist in der Pressemitteilung darauf hin, dass die Erstimpfung in elf Heimen wegen Infektionen und Quarantänefällen teilweise ausgesetzt werden musste. „Wir machen uns diese Entscheidung natürlich nicht leicht und können das Unverständnis der Betroffenen und Angehörigen nachvollziehen“, sagt er. Aber man müsse in diesen Fällen genau abwägen und die Gegebenheiten vor Ort sowie die Sicherheit aller Beteiligten berücksichtigen. „Wir können hier nur um Geduld bitten.“

Braunschweig hat mehr Heime als andere Städte

Dezernent Kornblum macht noch auf einen weiteren wichtigen Aspekt aufmerksam: In Braunschweig gibt es ihm zufolge mehr Alten- und Pflegeheime als in manchen anderen Städten und Kreisen. Allerdings bekommt die Stadt im Verhältnis zur Einwohnerzahl nicht mehr Impfstoff als die anderen. Die Folge: Hier dauert es länger als andernorts, bis die Impfungen in den Heimen erfolgt sind. Das wiederum kann dazu führen, dass andere Impfzentren eher öffnen können als das Braunschweiger Impfzentrum.

Das will die Stadt vermeiden: „Wir bemühen uns derzeit beim Land um einen einheitlichen Terminstart aller Impfzentren in Niedersachsen“, so Kornblum. „Ansonsten besteht die Gefahr, dass quasi ein Impftourismus zu dem Impfzentrum entsteht, das als Erstes Impftermine freigibt.“ Er bekräftigt daher die Forderung der Stadt: Das Land müsse die Impfstoffverteilung anpassen.

Wer bekommt wie viel Impfstoff?

„Sobald genug Impfstoff da ist, dass wir Menschen in Heimen und gleichzeitig über 80-Jährige außerhalb von Heimen impfen können, machen wir das sofort“, sagt er. „Eine Sonderverteilung des Impfstoffs durch das Land in Städte und Kreise mit einer hohen Anzahl von Alten- und Pflegeheimen wäre wünschenswert. So könnten alle Städte gleichzeitig mit dem Impfen vor Ort im Impfzentrum beginnen."

Annette Schütze, SPD-Landtagsabgeordnete und zugleich Vorsitzende des Braunschweiger Sozialausschusses, verfolgt diese Diskussion über die Verteilungsstrategie auf Landesebene. Das Ganze sei schwierig, sagt sie: „Denn dann würden die einen Kommunen mehr und andere weniger Impfstoff bekommen.“

Impfungen in den Heimen bis Ende Februar

Unabhängig davon verfolgt Braunschweig weiterhin das Ziel, Ende Februar die Impfungen durch die mobilen Teams in den Alten- und Pflegeheimen abzuschließen. „Ohne verlässliche Aussagen über die Lieferung von ausreichend großen Chargen des Impfstoffes können wir jetzt leider noch keine Termine für Impfungen vor Ort im Impfzentrum Braunschweig vergeben“, so Kornblum.

Er bittet alle Braunschweiger über 80 sowie deren Angehörige um Verständnis für diese Umstände. Zwar sei das Impfzentrum in der Stadthalle seit Mitte Dezember theoretisch einsatzbereit. Aber momentan könne man eben leider noch nicht anfangen. Die Stadt könne dem Land, das die Terminvergabe in den einzelnen Impfzentren organisiert, noch keine Zeitfenster nennen, in denen Termine möglich wären.

Wer keinen Termin erhält, kommt auf die Warteliste

Das Land will trotzdem die Internetplattform www.impfportal-niedersachsen.de und die Hotline (0800) 99 88 665 am Donnerstag, 28. Januar, für die Terminvergabe freischalten. Es ist damit zu rechnen, dass anfangs nicht alle Anrufer bei der Hotline durchkommen. Laut dem Sozialministerium kann der mit der Hotline beauftragte Dienstleister mit rund 250 Mitarbeitern rund 25.000 Anrufe täglich bearbeiten. In Niedersachsen leben mehr als 550.000 Menschen über 80 Jahre.

Das Land weist darauf hin, dass man sich auf eine Warteliste setzen lassen kann, wenn man nicht sofort einen Termin erhält. Die Impf-Hotline ist montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Aber noch einmal: Termine können erst ab dem 28. Januar vereinbart werden, und ab wann Termine im Braunschweiger Impfzentrum möglich sind, ist noch völlig offen.

Impfung für Menschen, die zu Hause gepflegt werden

Sozialdezernentin Christine Arbogast ging im Sozialausschuss außerdem auf die schätzungsweise 5000 bis 7000 Braunschweiger ein, die zu Hause gepflegt werden. Auch sie sollen natürlich eine Impfung erhalten. Laut Arbogast haben aber Bewohner von Pflegeeinrichtungen ein ungleich höheres Infektionsrisiko als die Menschen in häuslicher Pflege. Deshalb sei es richtig, zunächst die Heimbewohner zu impfen.

Außerdem: „Bei Pflegebedürftigen in ambulanter Betreuung sind wir auf Impfstoffe angewiesen, die nicht so schwierig zu handhaben sind wie der aktuelle.“ Mit diesen erwarteten Impfstoffen sollen dann Hausärzte die Menschen zu Hause impfen. Aber auch hier gilt: Wann es losgehen kann, ist ungewiss. Arbogast bittet daher um Geduld.