Trickbetrüger wollten Braunschweigerin (86) dreimal reinlegen

Auf ganz besonders hinterhältige Weise wollten Trickbetrüger am Donnerstag eine Braunschweigerin (86) reinlegen. Zunächst hatte laut der Polizei am Morgen ein Unbekannter angerufen und sich als Neffe ausgegeben – er habe Geldprobleme. Die Frau erkannte diesen Betrugsversuch aber sofort und beendete das Gespräch.

Kurze Zeit später rief jedoch ein weiterer Betrüger an und gab sich als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes aus. „Er bat sie um Mithilfe bei den angeblichen Ermittlungen zum vorher missglücktem Enkeltrick“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. „Im Verlauf des Telefonates forderte er die Seniorin auf, ihren Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro an einen vorher vereinbarten Ort zu deponieren. Im guten Glauben, dass sich die echte Polizei am anderen Ende der Telefonleitung befand, kam die Seniorin der Aufforderung nach.“

Ein aufmerksamer Mann verhinderte die Geldübergabe

Die Betrüger hatten also den Schmuck – wollten aber noch mehr. „Sie verlangten in einem weiteren Telefonat von der Seniorin eine mittlere fünfstellige Summe an Bargeld“, so die Polizei. Dieses Geld sollte die 86-Jährige nach Wolfsburg bringen. Glücklicherweise konnte diese Übergabe jedoch durch einen aufmerksamen Bürger verhindert werden. „Dieser war mit der Seniorin vor der Übergabe ins Gespräch gekommen. Durch gezielte Fragen an die Seniorin konnte er so den Trickbetrug erkennen und alarmierte sofort die Polizei.“

Die Polizei bittet nun Zeugen, die am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jordanweg gesehen haben, sich telefonisch unter (0531) 476-2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Außerdem weist die Polizei erneut eindringlich daraufhin, dass sie weder nach Bargeld oder Wertgegenständen fragt, noch diese zur Sicherung oder ähnlichem abholt.

red