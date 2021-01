„Die Bürgerstiftung Braunschweig kann Krise“

Irmgard Fuchs und Ursula Drögemüller, Bewohnerinnen des Senioren- und Pflegezentrums Bethanien, genießen die Fahrt durch Braunschweig in der Rikscha. Kerstin Waning von der Bürgerstiftung Braunschweig tritt für das Projekt „Radeln ohne Alter“ in die Pedale.

Für die Bürgerstiftung Braunschweig war es kein schlechtes, das Corona-Jahr 2020. Der Vorstandsvorsitzende Hans-Herbert Jagla spricht über eine ungebrochene Bereitschaft, Geld und Zeit zu spenden. Die Krise sieht er als Chance, den Wertekanon zurecht zu rücken, weg vom Hedonismus, hin zum guten Miteinander. Aber er sorgt sich auch, um die jüngsten und älteren Mitmenschen, um fehlende Teilhabe und Vereinsamung.

2020 war ein besonders herausforderndes Jahr, aber nicht für alle Branchen war es negativ. Was für ein Jahr liegt hinter der Bürgerstiftung?

Die Bürgerstiftung kann sich unwahrscheinlich gut an Situationen anpassen und hat in der Krise erfolgreich weitergearbeitet. Das haben wir schon im März bei unserem Masken-Projekt gesehen. 18.000 Masken wurden genäht, gespendet und verteilt. Projekte, in denen wir schon vorher Digitalisierung auf den Weg gebracht haben, haben gezeigt, dass das genau richtig war. Die Mitarbeitenden haben sich im Homeoffice über Videokonferenzen abgestimmt und waren sich trotzdem nah. Es gab einen regelrechten Schub an Motivation und Beteiligung der ehrenamtlichen Helfer und hauptamtlichen Mitarbeitenden, der Stifter und Spender. Das hat getragen und da habe ich gelernt: Die Bürgerstiftung kann Krise, weil sie eine Familie ist.

Würden sie sagen, dass das Engagement durch die Krise beflügelt wurde?

Ich glaube, dass die Krise insgesamt unsere Projekte beflügelt hat. Ideen, die in die Zeit passen, sind geboren worden und wurden schnell umgesetzt. Dazu zählt das Projekt „Radeln ohne Alter“, bei dem Zeitstifter Menschen aus Alten- und Pflegeheimen in einer Rikscha spazieren fahren. Eine Mitarbeiterin hat das zufällig in einem Fernsehbeitrag aus Dänemark gesehen und die Idee aufgegriffen. Das wird in diesem Jahr wieder zu einem Highlight werden, natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Wir sind da sehr vorsichtig, aber wir sind überzeugt, dass es gerade in Corona-Zeiten für die älteren Mitmenschen in den Heimen ein wichtiges Angebot ist. Es ermöglicht ihnen mal rauszukommen. 31 Ehrenamtliche haben sich fürs Radfahren bereits gemeldet. Zwei Rikschas haben wir schon und dank Spenden werden wir in diesem Jahr bis zu sieben weitere Rikschas anschaffen können.

Nimmt die Bürgerstiftung die Senioren als Zielgruppe in Zukunft stärker in den Fokus?

Aus meiner Sicht müssen wir sie verstärkt betrachten, aber immer generationsübergreifend. Es nützt ja weniger, wenn wir beispielsweise Taxi-Fahrten organisieren, um Ältere alleine corona-gerecht zu einem Ort zu bringen, an dem sie etwas erleben können. Jung und Alt, Generationen, die zusammenkommen - das ist ein Ansatzpunkt in Projekten, den wir verfolgen werden. Wir müssen aber natürlich die Bedürfnisse aller Gruppen im Blick haben. Die von Seniorinnen und Senioren, von Kindern oder auch Obdachlosen. Wir müssen schauen, dass wir unser begrenztes Volumen so verteilen, dass es eine Wirkungstiefe und -breite hat. Wir engagieren uns zum Beispiel stark für das gesunde und kommunikative Frühstück für Obdachlose im Tagestreff IGLU. Der Treff steht insbesondere durch Corona vor besonderen Herausforderungen, weil andere Hilfsangebote zum Teil weggebrochen sind. Wir haben mit vielen anderen dafür stark gemacht, dass es dort auch eine regelmäßige Gesundheitsversorgung für Obdachlose gibt.

Hans-Herbert Jagla ist Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Braunschweig. Foto: Bürgerstiftung

Wie viel Geld haben sie im vergangenen Jahr für Ihre Förderziele ausgegeben?

Der Jahresbericht für das vergangene Jahr mit den genauen Zahlen wird derzeit noch erstellt. Aber wir haben trotz der Umstände rund 500.000 Euro für Förderungen ausgegeben. Wir hoffen, dass circa 550.000 Euro der Durchschnitt für die nächsten drei Jahre sein wird.

2019 haben sie mehr als 700.000 Euro für Förderungen ausgegeben. Ein Ausreißer?

Ja, das Jahr 2019 sticht mit der Summe heraus, unter anderem aufgrund einer Förderausschreibung zu Umwelt- und Naturschutz. Eine gute halbe Million entspricht im Durchschnitt dem Niveau der vergangenen Jahre. Diese Summe steht uns sehr gut an. Wenn sich die Kapitalmärkte konsolidieren, wollen wir das wieder steigern. Wir stecken ja nicht nur Spendengelder in unsere Projekte, sondern auch Erträge beispielsweise aus Finanzanlagen und Immobilien. Und da ist am Markt derzeit etwas Unruhe.

Wie war denn die Spendenbereitschaft im vergangenen Jahr, das viele Menschen ja auch finanziell getroffen hat?

Wir haben das ganze Jahr gespannt geschaut, wie sich das entwickelt. Tatsächlich waren es etwas mehr Spenden als 2019. Wir waren so stolz, dass wir allein für das Masken-Projekt 10.000 Euro bekommen haben. Aber ein großer Teil der Spenden kam nach unserem Spendenaufruf im November, den wir jedes Jahr zu dieser Zeit machen. Er ist immer an Themen gebunden, im vergangenen Jahr unter anderem an das Projekt „Radeln ohne Alter“. Das ist außergewöhnlich gut gelaufen und wir hatten daraufhin unter anderen eine große Einzelspende. Aber auch, wenn man die herausnimmt, war die Spendensumme höher als 2019. Damit haben wir nicht gerechnet. Das hat uns gezeigt, dass die Spender zu uns stehen. Aber das eine sind die Spenden, das andere ist das Vertrauen in die Bürgerstiftung.

Wie äußert sich das?

Im vergangenen Jahr sind fünf neue Treuhandstiftungen und Stiftungs-Fonds gegründet worden, die wir verwalten. Mit Zustiftungen sowie Erbschaften für die Bürgerstiftung und die verwalteten Stiftungen ist das Grundstockvermögen um circa drei Millionen Euro gewachsen.

Sticht diese Summe heraus?

In manchen Jahren ist es vielleicht eine halbe oder eine Million, manchmal sind es auch zwei Millionen. Natürlich sind solche Zuflüsse, die Gründung von Stiftungen, langfristig angelegt. Aber sie wurden 2020, im Krisenjahr, umgesetzt. Die Menschen haben gesehen, wie die Bürgerstiftung in der Krise agiert, wie sie die Netzwerke aufrechterhält und dass man ihr mit der Stiftungsverwaltung vertrauen kann. Insgesamt verwalten wir jetzt mit 54 Stiftungen und mit der Bürgerstiftung ein Volumen von rund 17,5 Millionen Euro, aus denen wir Erträge für die Stiftungsarbeit generieren müssen.

Beim Zeitspenden waren die Umstände sicher etwas schwieriger?

In manchen Bereichen schon, bei den Lesenpaten beispielsweise, die schon lange kein Projekt, sondern ein festes Programm der Bürgerstiftung sind. Das läuft sehr individuell in den Schulen und wird durch viele Ehrenamtliche getragen. Das auf digitalem Wege fortzusetzen, weil beispielsweise Schulen den Unterricht nach Hause verlegt haben, ist nicht ohne weiteres möglich. Leseförderung ist ja nicht nur Lesen und Inhalte von Büchern nahebringen. Es ist auch das Zusammensein unterschiedlicher Generationen, das Vermitteln, warum Lesen so wichtig ist. Analog geht das besser als digital. Das Programm läuft aber natürlich weiter. Und auch in anderen Projekten investieren Ehrenamtliche ihre Zeit. Allein beim Maskennähen im Frühjahr vergangenen Jahres waren zahlreiche Menschen aktiv.

Hören Sie von den älteren Ehrenamtlichen auch gesundheitliche Bedenken, in dieser Corona-Zeit weiterzumachen?

Ja, das höre ich und wir werden niemanden drängen, irgendwo hin zu gehen. Ehrenamt ist immer freiwillig und sollte nur so lange gemacht werden, wie es Spaß macht. Wir werden älteren Ehrenamtlichen auch nicht sagen, dass sie in digitale Formate einsteigen müssen, aber wir motivieren und unterstützen die, die darauf Lust haben. Wir sind überzeugt, dass diejenigen, die jetzt aussetzen, weitermachen werden, wenn sich die Lage wieder entspannt.

Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Denken Sie bei den Projekten der Bürgerstiftung digitale Wege nun verstärkt mit?

Ja, dadurch konnten einige Projekte weitergeführt werden, das „BürgerKolleg“ in Zusammenarbeit mit der VHS Braunschweig und der Sparkassenstiftung beispielsweise wurde auf Digitalformate umgestellt. Es bietet Engagierten aus Vereinen, Initiativen und Gruppen Weiterbildung und Austausch an. Das wird auch fester Bestandteil des Programms bleiben. Erwähnenswert ist auch das Projekt „WissensWelle“, eine digitale Plattform für Bildungsangebote und außerschulische Lernorte der Region sowie für die Vermittlung von Wissensbotschaftern, die als Experten in den Unterricht eingeladen werden können. Zielgruppe des Projekts mit dem Haus der Wissenschaft, der Braunschweigischen Stiftung und der niedersächsischen Landesschulbehörde sind Familien, Schulen und Kitas. Auf die Corona-Lage konnte unter anderem mit Homeschooling-Angeboten gut reagiert werden. Und beim Projekt „Digital dabei“ mit der Ostfalia, der Lebenshilfe und der Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in Norddeutschland geht es darum, auch Menschen mit Beeinträchtigung Teilhabe zu ermöglichen. Wir glauben, dass beim Lernen mit digitalen Medien die gesamte Bevölkerungsbreite mitgenommen werden muss.

Wie sieht die Planung für das laufende Jahr aus?

Förderanträge, die wir kontinuierlich bekommen, laufen ganz normal weiter. Unsere eigenen Projekte wie „Radeln ohne Alter“ werden wir weiterführen. Natürlich fahren wir bei einigen Projekten auf Sicht, beispielsweise bei „BürgerSport im Park“. Das Projekt wird auch 2021 stattfinden. Wann genau es starten kann, hängt von politischen Entscheidungen in der Corona-Krise ab. Eine große Projekt-Ausschreibung werden wir in diesem Jahr nicht machen. Dafür haben wir 2019 bis zu 100.000 Euro für das Satzungsziel Natur- und Umweltschutz zur Verfügung gestellt. Wir wollen das Geld in diesem Jahr lieber in die Breite investieren, in mehrere Satzungsziele.

Blicken Sie mit Sorge auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die mit der Corona-Krise einher gehen?

Ich sehe das zweigeteilt. Zum einen gibt es die Sorge um die Kinder, die vom Elternhaus nicht alle Voraussetzungen haben, um auch in der Zeit des Lockdowns gut in der Schule mitzukommen. Wie können sie wieder integriert, mitgenommen werden? Und auch die älteren Menschen in den Altenheimen, ihre Vereinsamung sorgt mich. Zum anderen sehe ich aber auch eine Besinnung auf bestimmte Grundwerte, die durch die Krise gestärkt worden sind. Ein Wertekanon rückt in den Vordergrund, der sich nicht auf Hedonismus stützt, sondern auf ein gutes Miteinander, darauf, Demokratie zu leben.

Aber gerade bei der Demokratie sehen wir Kräfte, die dagegen angehen.

Diese Menschen sind so sehr im Fokus, weil eben über sie berichtet wird. Aber diejenigen, die sich Gedanken darüber machen, wie wir gut zusammenleben, sind da. Und ich glaube, dass diese Mitte der Gesellschaft stärker wird und sich in einer wehrhaften Demokratie gegen das, was da teilweise läuft und was medial sehr unterstützt wird, durchsetzen kann.

Kann oder wird?

Wird. Man darf nicht vergessen, welche Kräfte in Menschen in Demokratien stecken.