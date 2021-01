Wie die Digitalisierung die Lernprozesse an Schulen verändert

Die Digitalisierung von Schule gewinnt durch Corona unheimlich an Fahrt. Lisa-Katharina Möhlen beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren wissenschaftlich mit dem Thema. Die 28-Jährige ist in Braunschweig aufgewachsen, hat ihr Abitur am Lessinggymnasium in Wenden abgeschlossen und lebt jetzt in Wien.

Sie arbeitet am Institut für Bildungswissenschaft und am Institut für Lehrerbildung der Universität Wien. Die Stadt Wien setzt derzeit das vielbeachtete Projekt „Schule digital“ um, das Digitalisierungs-Stadtrat Peter Hanke im Sommer 2019 so angekündigt hatte: „Wien soll Digitalisierungshauptstadt werden. Damit wir dieses Ziel erreichen können, müssen wir auch den Schülerinnen und Schülern das nötige Rüstzeug in die Hand geben. Daher investieren wir in die digitale Infrastruktur der Schulen.“ Mit Lisa-Katharina Möhlen sprachen wir über die Umsetzung des ehrgeizigen Zieles der Stadt Wien, über die neue Rolle der Lehrkräfte – und die Frage, warum Schule überhaupt digitaler werden sollte.

Frau Möhlen, können Sie bitte das Projekt „Schule digital“ der Stadt Wien skizzieren?

Ziel ist es, bis 2022 alle 155 öffentlichen Schulen der Stadt flächendeckend mit WLAN auszustatten. 40 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Zudem sollen alle Klassenräume mit Beamern ausgestattet werden, und alle 51.000 Schüler und 4500 Lehrkräfte sollen Zugang zu mobilen Endgeräten erhalten. Das ist sportlich. Gepusht durch die Corona-Pandemie wurde das Budget für die Digitalisierung der Schulen zuletzt aufgestockt auf 250 Millionen Euro für ganz Österreich. Die neue Wiener Agenda nennt sich „Digitale Bildung 2030“. Das Besondere daran ist, dass diese Agenda nicht nur von Politikern und Verwaltungsbeamten erstellt wurde, sondern von Gremien, denen auch Lehrer, Schüler und Wissenschaftler angehörten. Diese Partizipation von Menschen aus der Praxis halte ich für sehr wichtig.

Auch in Braunschweig werden alle Schulen sukzessive mit WLAN ausgestattet, Mittel aus dem Digitalpakt sollen den Prozess beschleunigen: 13,7 Millionen Euro sollen bis 2023 beantragt werden, weitere 14,2 Millionen Euro will die Stadt in die Ausstattung der Schulen investieren. In etlichen weiterführenden Schulen gibt es bereits Tablet-Klassen oder Tablet-Jahrgänge. Für Diskussion sorgt dabei immer wieder die Finanzierung der Endgeräte. Wie ist das in Wien geplant?

Derzeit wird über eine private Beteiligung von 25 Prozent diskutiert, dies aber könnte zu einer Bildungsungerechtigkeit führen. Nachgedacht wird deshalb über ein Leasingmodell – ähnlich, wie es häufig für Schulbücher gehandhabt wird.

Die Bildungswissenschaftlerin Lisa-Katharina Möhlen. Foto: Privat

Werden die Schüler in Wien frei im Internet surfen können – oder soll es auf eine Art Campus-Lösung hinauslaufen wie in Braunschweig: dass man sich authentifizieren muss und die Lehrkräfte Berechtigungen erteilen müssen?

Das wurde hier ausführlich diskutiert. Das Internet soll im Rahmen des Unterrichts genutzt werden, die Schüler müssen sich einloggen.

Wie sieht es mit dem technischen Support aus: Je besser die Schulen technisch ausgestattet sind, desto größer ist der Bedarf an Wartung und Reparaturen…

Dieser Aspekt wird bei der Planung in Wien leider wenig beachtet, und das halte ich für sehr bedenklich. In Niederösterreich gab es mal ein Pilotprojekt, bei dem ein Team aus Lehrkräften freigestellt wurde, das sich ausschließlich um die IT-Versorgung gekümmert hat. Dieses Team war schulübergreifend Ansprechpartner, wenn es Probleme mit der Technik gab. Klar ist: Es müssen enorme Zeitressourcen für die Pflege der Infrastruktur geschaffen werden, sodass dies nicht mehr im Aufgabenbereich der Lehrpersonen liegt. Ein anderer Ansatz in der Übergangsphase ist es, auch die Schüler miteinzubinden: Schüler wissen zum Beispiel auf Anhieb, wie ein Beamer gestartet wird, sie sind damit aufgewachsen. Die Expertise der Schüler gilt es zu nutzen – dies stärkt auch die Schüler in ihrem Selbstwertgefühl. Dennoch gilt das nur ergänzend und darf den Einsatz professioneller Teams nicht ersetzen.

In Österreich mussten die Schüler im Jahr 2020 etwa die Hälfte der Schultage im Lockdown verbringen. Sicherlich ist das Interesse an der Digitalisierung in der Corona-Zeit stark gewachsen?

Absolut. In Wien haben wir mittlerweile den dritten Lockdown mit Homeschooling. Das ist natürlich schwierig in einer Großstadt: Viele Familien leben in kleinen Wohnungen, mehrere Geschwister müssen sich oft ein Zimmer teilen – da ist konzentriertes Lernen kaum möglich. Deshalb hat der Präsenzunterricht Priorität. Inzwischen gibt es das Projekt „Fliegendes Klassenzimmer“: Hotels stellen den Schulen ihre Tagungsräume zur Verfügung, um die räumliche Situation in den Schulen zu entspannen.

Corona hat das Schulsystem in einen Ausnahmezustand versetzt. Distance Learning und Videokonferenzen sind in „normalen Zeiten“ aber gar nicht nötig: Warum halten Sie Digitalisierung dennoch für wichtig?

Wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Wandel, und dieser Wandel betrifft auch das Lernen und die Bildung. In der Wirtschaft ist man aufgrund der Globalisierung auf Digitalisierung angewiesen. Die Schule bereitet junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vor: Deshalb müssen die didaktischen Strukturen entsprechend angepasst werden. Zu den Grundkompetenzen, die in der Arbeitswelt wichtig sind, zählen auch: Selbstorganisation, Selbstverantwortung, selbstgesteuertes Lernen, Autodidaktik. Diese Grundkompetenzen müssen vermittelt werden, doch dafür ist das Schulsystem derzeit noch zu starr. In der Digitalisierung sehe ich die Chance, diese Kompetenzen auszubauen und zu fördern.

Wie genau?

Digitale Tools sind so ausgearbeitet, dass sie aktive und selbstgesteuerte Lernprozesse fördern. Derzeit ist es so, dass Schüler im Klassenraum Wissen vermittelt bekommen und dieses zu Hause nacharbeiten. Das empfinden sie aber häufig als langweilig, es fordert sie nicht. Das kann die Freude am Lernen hemmen. Der klassische Frontalunterricht mit dem Ziel, Wissen zum Zeitpunkt der Leistungsüberprüfung abrufen zu können – also das so genannte Bulimie-Lernen: Kopf auf, Inhalt rein, Kopf wieder zu – entspricht einem sehr veralteten Lernverständnis. Motivierender ist es, wenn sich Schüler die Inhalte selbst aneignen, selbst recherchieren und forschend lernen können, vielleicht auch mal ein Video drehen – und dann das aktiv Erlernte in der Klasse diskutiert wird. Es geht also darum, Lernprozesse anders zu gestalten. Dadurch wandelt sich auch die Rolle der Lehrkräfte: Sie sind weniger Wissensvermittler als Lernbegleiter und -unterstützer.