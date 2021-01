Schlägerei an der Rathaus-Haltestelle in Braunschweig

In Höhe der Bushaltestelle in der Dankwardstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einer Schlägerei. Vier Männer im Alter zwischen 18 und 53 Jahren waren aneinandergeraten. Die Polizei war schnell vor Ort und trennte die Beteiligten.

Ursache des Streits ist noch unklar

„Aufgrund erster Befragungen leiteten die Beamten Strafverfahren gegen drei von den vier Personen wegen gefährlicher Körperverletzung ein“, teilt die Polizei mit. „Warum es zu dem handfesten Streit gekommen ist und wer gegen wen Schläge oder gar Tritte ausgeführt hat, wird nun ermittelt.“

Um eine Fortsetzung der Handgreiflichkeiten zu unterbinden, hat ein Richter des Amtsgerichts die mehrstündige Ingewahrsamnahme gegen die drei Beschuldigten angeordnet.

red