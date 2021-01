In den vergangenen Monaten tagten die Stadtbezirksräte stets mit viel Abstand in großen Räumen (hier der Bezirksrat Innenstadt im Rathaus). Doch jetzt sind alle Sitzungen erst einmal gestrichen.

Braunschweigs Bezirksräte gehen erneut in den Lockdown

Zum zweiten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie gehen Braunschweigs Bezirksräte in den Lockdown. Alle Sitzungen bis zum 24. Februar sind bereits abgesagt. Im März und April des Vorjahres war das schon einmal der Fall. In diesem Jahr sollen die ersten Sitzungen wohl erst wieder im März stattfinden. Frank Graffstedt, Vorsitzender des Rats der Stadt, erklärt dies mit einer Veränderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes: „Es fand eine Anpassung an die Corona-Bedingungen statt.“

Die Bezirksbürgermeister – Graffstedt selbst ist auch Bezirksbürgermeister von Lamme, Lehndorf, Watenbüttel – hätten einen Brief des Oberbürgermeisters erhalten. Er habe gebeten, der schwierigen Corona-Situation Rechnung zu tragen und auf Sitzungen zu verzichten. Das sei kein großes Problem, so Graffstedt. Die wichtigen Beratungen zum Haushalt der Stadt seien in den Bezirksräten längst abgeschlossen. Dort, wo die Bezirksräte Entscheidungen treffen müssen, zum Beispiel bezüglich der Benennung von Straßen oder Entscheidungen über Geschwindigkeitsbegrenzungen, werde dies problemlos nachzuholen sein.

Bezirksbürgermeister werden Empfehlungen aussprechen

Etwas komplizierter, so Graffstedt, sei lediglich der Umgang mit dem sogenannten Anhörungsrecht der Bezirksräte. Der Bezirksrat gibt hier Empfehlungen an die Ausschüsse oder den Rat der Stadt, wie über Anträge und Vorhaben entschieden werden sollte. Graffstedt: „Da die Bezirksräte nicht tagen, sollen nun die Bezirksbürgermeister Empfehlungen aussprechen.“

In der Praxis werde das heißen, dass Anträge nun so früh bei den Bezirksbürgermeistern eingehen, „dass die Bezirksbürgermeister die Bezirksratsfraktionen informieren und ein Stimmungsbild einholen können“. Er habe für sich beschlossen, selbst keine Empfehlung auszusprechen, sondern das komplette Stimmungsbild im Bezirksrat an die Ausschüsse weiterzugeben.

Der Ratsvorsitzende betonte: „Dass die Bezirksräte nicht tagen, wird keineswegs dafür sorgen, dass wichtige Entscheidungen seitens der Politik nicht getroffen werden. Die Fachausschüsse und der Rat der Stadt werden trotz der Pandemie tagen und auch entscheiden.“