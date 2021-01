Braunschweiger Schulen erhalten 2200 Rechner fürs Homeschooling

Im ersten Lockdown, als die Schulen geschlossen waren, war schnell deutlich geworden: Nicht alle Schüler sind daheim technisch so ausgestattet, dass sie am Homeschooling teilnehmen können. Reibungslos läuft das Homeschooling auch jetzt nicht, im zweiten harten Lockdown – auch, weil die Lernplattform IServ zwischenzeitlich Probleme hatte. Was die technische Ausstattung der Schüler angeht, wurde aber bereits kräftig aufgerüstet. Allerdings kommt es bei der Auslieferung zusätzlicher Endgeräte aufgrund der großen Nachfrage zu Verzögerungen.

Im Frühjahr hatten Bund und Länder beschlossen, 500 Millionen Euro für die Anschaffung digitaler Endgeräte für Schulen bereitzustellen, die diese an Schüler verleihen können, um ihnen die Teilnahme am Distanzunterricht zu ermöglichen. In Niedersachsen wurden für das „Sofortausstattungsprogramm“ rund 52 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Stadtverwaltung hatte vor diesem Hintergrund bei den städtischen Schulen den Bedarf abgefragt. Diese meldeten einen Bedarf von insgesamt 2200 Geräten.

Es gibt Verzögerungen bei der Auslieferung

„Dieser Bedarf wurde von der Stadtverwaltung vollständig über das Sofortausstattungsprogramm beantragt und vom Land bewilligt“, gibt Stadtsprecher Adrian Foitzik Auskunft. Die Stadtverwaltung sei bei der Beschaffung der Geräte an das Vergaberecht gebunden: „Die entsprechenden Ausschreibungen sind zum Teil langwierig.“

Je nach Medienkonzept der Schule seien unterschiedliche Geräte erforderlich: Notebooks, iPads, Android-Tablets und Convertibles. 1900 dieser Geräte seien bereits ausgeliefert oder befänden sich derzeit in der Auslieferung. Allerdings komme es aufgrund der hohen Nachfrage nach mobilen Endgeräten bei der Auslieferung durch die Hersteller zu Verzögerungen, bestätigt die Stadt.

An den Braunschweiger Schulen sind laut Verwaltung bislang 500 Geräte angekommen, 1400 sind noch auf dem Weg nach Braunschweig. „Die Schulen sind insgesamt für den Distanzunterricht der kommenden Wochen ausreichend mit digitalen Endgeräten zum Verleih an ihre Schülerinnen und Schüler ausgestattet“, sagt Foitzik.

800 Schüler erhielten bereits einen Rechner über das Projekt „Hey, Alter!“

Über das Programm könne auch die technische Ausstattung für die Erstellung von Online-Lehrangeboten beschafft werden, zum Beispiel Aufnahme- oder Konferenztechnik: „Von den insgesamt zirka 1000 von den Schulen dafür angeforderten Geräten beziehungsweise Zubehörteilen sind zirka 800 bereits in den Schulen angekommen. Der Rest befindet sich in der Auslieferung.“

In den vergangenen Jahren waren die Braunschweiger Schulen bereits über den Medienentwicklungsplan der Stadt mit zirka 3000 mobilen Endgeräten ausgestattet worden, die eigentlich für den Präsenzunterricht gedacht waren, aber im Bedarfsfall auch an die Schülerinnen und Schüler verliehen werden können, wie der Stadtsprecher erklärt. 800 Schüler haben zudem bereits ein eigenes Gerät erhalten dank des ehrenamtlichen Projekts „Hey, Alter! Alte Rechner für junge Leute“: Es handelt sich um ausrangierte Rechner, die von Unternehmen und Privatleuten gespendet und von freiwilligen Helfern so aufbereitet wurden, dass sie fürs Homeschooling genutzt werden können. Dienstrechner für Lehrer lassen noch auf sich warten

Landeskabinett berät über Lehrer-Laptops

Wie sieht es mit den Dienstrechnern für Lehrkräften aus, die im Sommer von der Bundesregierung versprochen wurden? Bis sie die Schulen erreichen, wird es noch etwas dauern: Am kommenden Dienstag steht das Thema erstmal im Landeskabinett in Hannover auf der Tagesordnung. „Vorbehaltlich der Zustimmung wird dann sehr schnell eine Förderrichtlinie veröffentlicht“, kündigt Sebastian Schumacher an, Sprecher des Kultusministeriums.

In Niedersachsen sei die Umsetzung durch die Schulträger geplant, die für die schulische IT-Infrastruktur zuständig sind – in Braunschweig also die Stadtverwaltung. Das Fördervolumen von Bund und Land für die „Leihgeräte für Lehrkräfte“ beträgt für Niedersachsen 51,8 Millionen Euro. Die Schulen sollen damit laut Ministerium „in die Lage versetzt werden, Lehrkräften mobile digitale Endgeräte für Unterricht in der Schule oder als Distanzlernen sowie zur allgemeinen Unterrichtsvorbereitung sowie -nachbereitung zur Verfügung zu stellen“.

IServ läuft nach Chaos-Montag wieder ohne größere Störungen

Übrigens: Die Lernplattform IServ, über die fast alle Braunschweiger Schulen das Homeschooling organisieren, meldet: Die technischen Störungen, die zu Wochenbeginn für einen Systemausfall gesorgt hatten, seien behoben. Sprecher Frank Vollmer: „Der Fehler lag im Detail: Eine einzelne Programmzeile sorgte dafür, dass die Zuordnung neuer Videokonferenzteilnehmer nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte und die Nutzer nicht in ihre Videokonferenz-Klassenräume weitergeleitet wurden. Unsere Techniker konnten den Fehler schnell ausfindig machen und beheben.“

Am Mittwoch nutzten bundesweit mehr als zwei Millionen Teilnehmer IServ für eine Videokonferenz. An einigen Schulen gebe es noch Probleme, weil die dortigen Schulserver in die Jahre gekommen und ihre Kapazitäten nicht für den Distanzunterricht geeignet seien, ergänzt Vollmer. Bei „Lastproblemen vor Ort“ müssten die technischen Rahmenbedingungen verbessert werden: „Unser Support berät und unterstützt gerne.“

