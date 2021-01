Großes Wildbienen-Forschungsprogramm in Braunschweig startet

Nur noch sechs Wochen: Anfang März beginnt die Pflanzzeit. Braunschweigs Wildbienen-Forscher wollen dann dafür sorgen, dass die Stadt bunt wie nie wird. Denn das Julius-Kühn-Institut (JKI), das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen am Messeweg, hat drei Millionen Euro Forschungsgelder erhalten. Das Institut für Bienenschutz wird seine Arbeit erheblich ausweiten. Neue Blühstreifen, neue Blühmischungen. Und es werden Partner in der Bürgerschaft gesucht.

Braunschweig ist längst ein riesiges Real-Labor der Wildbienen-Forschung. Denn die JKI-Wissenschaftler arbeiten ganz eng mit der Grünflächen-Verwaltung der Stadt zusammen. Allein im vergangenen Jahr hat die Stadt Blühstreifen auf 10.000 Quadratmetern angelegt. In diesem Jahr soll die Fläche verdoppelt werden.

„Nachfrage aus der Bürgerschaft hat das Angebot weit übertroffen“

Wobei Projekt-Leiter Henri Greil sagt: „Tatsächlich sind die Flächen in Braunschweig viel größer. Denn das Stadtmarketing hat über die Touristinfo die ganz besondere Braunschweiger Blühmischung verkauft. Die Nachfrage aus der Bürgerschaft hat das Angebot weit übertroffen. Überall im Stadtgebiet sind mittlerweile auch private Blühstreifen entstanden.“

Greil kann sich vorstellen, dass die Corona-Pandemie den Trend befördert hat, verstärkt private Flächen in Blühstreifen zu verwandeln: „Der eigene Garten wurde vielfach zum Rückzugsort und Erlebnisraum. Weil viele Braunschweiger im Homeoffice arbeiten mussten und somit Hin- und Rückfahrt zur Arbeitsstelle entfielen, nahm auch die Freizeit zu. Das Interesse an Natur- und Artenschutz ist offenbar deutlich gestiegen.“

2019 wurden 106 verschiedene Wildbienen-Arten in Braunschweig nachgewiesen

Erhöht hat sich mittlerweile der Forschungsstand der Wissenschaftler. Denn aus Braunschweigs 54 Untersuchungsflächen des Jahres 2019 sind mittlerweile 100 geworden. „Wurden 2019 noch 106 verschiedene Wildbienen-Arten im Stadtgebiet nachgewiesen, so wird diese Zahl jetzt deutlich steigen. Die Bestimmung der gefangenen Wildbienen ist jedoch langwierig und für das Vorjahr noch nicht abgeschlossen“, sagt der JKI-Projektleiter.

Nur unter Mühen, so Greil, habe die Sichtung im Vorjahr erfolgen können. Die Pandemie sorgte dafür, dass die Forschung an den Blühflächen zeitweise nur eingeschränkt möglich war. „Wir profitieren allerdings von dem Umstand, dass unsere Forschung großes Interesse bei den Braunschweigern findet. Das merken wir nicht nur in Gesprächen, sondern das lässt sich auch daran festmachen, dass es kaum Vandalismus-Schäden gab."

Werden Wildbienen von der Blütenfarbe oder vom Duft angezogen?

Die Forschungsgelder werden nun dafür sorgen, dass das Institut für Bienenschutz vier zusätzliche Stellen erhalten und neue Forschungsfelder erschließen wird. Im Grunde gehe es um die Frage: Wie kann man städtische und private Flächen Wildbienen-freundlich gestalten? „Ohne jedoch die Nutzung einzuschränken. Das heißt: Für unterschiedliche Nutzungen sollen nun angepasste Blühmischungen entwickelt werden.“

So will etwa die Grünflächen-Verwaltung mit neuen Pflanzungen dafür sorgen, dass der Einfluss von mehrjährigen Stauden auf den Wildbienen-Bestand untersucht werden kann. Des Weiteren werden spezielle Insekten-Hotels im Stadtgebiet aufgestellt. Wobei Greil sagt: „Die überwiegende Zahl der Wildbienen lebt in der Erde. Auch das werden wir näher untersuchen und sogenannte Boden-Niststellen anlegen." Zur Forschung gehöre aber auch: „Wir wollen ebenso der Frage nachgehen, ob manche Wildbienen nicht etwa von der Blütenfarbe, sondern vom Duft angezogen werden." Wenn das stimmen sollte, wird die Zahl der nachgewiesenen Wildbienen-Arten in Braunschweig wohl höher als bislang angenommen sein.

Viele Pflanzen, die erst im zweiten Jahr blühen

All dies wird dafür sorgen, dass die Wildbienen-Forscher Unterstützung aus der Bürgerschaft benötigen. Greil sagt dazu: „Die Zahl der Partnerschaften steht noch nicht fest. Wir haben allerdings bereits Angebote von Vereinen, Schulen und Betrieben aus dem ganzen Stadtgebiet.“ Später werden die Forscher auf die Suche nach Unterstützern gehen, die dem Bienen-Institut Beobachtungen zu Wildbienen zuliefern. Es wird um ganz spezielle Wildbienen-Arten gehen.

Die Wissenschaftler wollen die Erkenntnisse weiterhin öffentlich machen, damit möglichst viele Braunschweiger sie auf eigenen Grünflächen umsetzen können. Ob das immer problemlos klappen wird, vermag Greil nicht zu sagen: „Wir müssen uns noch mit dem Stadtmarketing abstimmen, ob die Touristinfo erneut Blühmischungen anbieten kann. In Corona-Zeiten ist ein Verkauf schließlich nicht ganz einfach.“

Für all jene, die die Braunschweiger Blühmischung bereits im vergangenen Frühjahr ausgesät haben, hat der JKI-Wissenschaftler zwei gute Nachrichten: „Die Mischung enthält überwiegend Pflanzen, die erst im zweiten Jahr blühen. Es wird also bunter im Blühstreifen.“ Und: „Wildbienen müssen sich erst an das neue Angebot gewöhnen. In diesem Jahr wird man im Blühstreifen mehr Wildbienen beobachten können.“