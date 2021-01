Mutmaßliche E-Scooter-Hasser werfen Elektro-Roller in die Oker

Unbekannte haben in Höhe Prinzenstraße diese drei E-Scooter der Firma Lime in die Oker geworfen.

Irgendjemand hat die drei E-Scooter an der Okerbrücke in Höhe Prinzenweg eine Etage tiefer gelegt. Mitten in der Oker stehen beziehungsweise liegen sie seit Tagen, kritisch beäugt von den vorbeischwimmenden Enten. War es ein Fußgänger, der sich darüber ärgerte, dass die Elektro-Roller mitten auf dem Gehweg abgestellt waren ? Diese Frage stellt sich auch eine Leserin unserer Zeitung, sie hat die Scooter entdeckt und gemeldet. Nur abgeholt wurden sie bis heute nicht.

Es sei klar gewesen, sagt sie, dass das irgendwann passieren wird: „Ich kenne das aus Berlin. Da liegen die Dinger auch andauernd in der Spree.“ Und das sei sicher für die Umwelt schädlich, wenn nämlich die Akkus nicht mehr dichthalten. Seit Monaten flitzen die Scooter nun kreuz und quer durch die Stadt. Mehrere hundert von ihnen kann man ausleihen, eine Fahrt unternehmen – und sie dann am Ziel ordnungsgemäß abzustellen. Das ist der Plan.

Parkverbotszonen an Brücken

Allein die Firma Tier Mobility hat in Braunschweig derzeit rund 500 E-Scooter in Betrieb . Sie sind grün lackiert. Durch Diebstahlsicherungen und Parkverbotszonen an Brücken habe man Vandalismus eindämmen können, sagt Unternehmenssprecher David Krebs. Nur in Einzelfällen komme es dazu, dass Scooter beispielsweise in Flüsse geworfen werden. Generell sei dies jedoch ein krimineller Akt, den man verurteile. Vandalismus hingegen spiele eine deutlich geringere Rolle.

Bei den drei in der Oker versenkten Scootern handelt es sich um Modelle des Mitbewerbers Lime, der mit rund 300 Rollern in Braunschweig am Start ist. Auf unsere Anfrage vom 6. Januar, wann die Scooter aus dem Wasser geholt werden, äußerte sich das Unternehmen bislang nicht. Die Lime-Scooter sind an ihrer grün-weißen Lackierung erkennbar.

Was sagt Tier-Mobility zum Lockdown?

Tier-Sprecher Krebs erläutert, dass man sich im Winter auf weniger Nutzer eingestellt habe. „Es sind aber immer noch so viele, dass wir den Betrieb regulär aufrechterhalten. Mittlerweile wissen wir, dass Kälte weniger ausschlaggebend ist als zum Beispiel Nässe“. Bei riskanten Wetterlagen wie beispielsweise Eisglätte behalte man sich vor, den Betrieb einzustellen. „Nutzer werden in der App dann darüber informiert.“ Es sei dem Unternehmen wichtig, den Service auch während des Lockdowns weiter anzubieten, um all denjenigen, die auch in der aktuellen Situation weiterhin mobil sein müssen, eine Mobilitätsoption zu bieten.