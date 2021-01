Lockdown, Homeschooling, Facetime: So war unser Corona-Jahr

Die Corona-Pandemie fordert junge Menschen in besonderer Weise. Ausgehen, Freunde treffen, reisen, neue Leute kennenlernen: All das, was Jugendlichen und jungen Erwachsenen so wichtig ist, war in diesem Jahr nur stark eingeschränkt möglich. Soraya Levin ist Lehrerin an der Oskar-Kämmer-Berufsschule. Sie hat in den vergangenen Monaten gespürt, wie stark der Ausnahmezustand ihre Schüler belastet.

Und so hat sie die Schüler der 12. Klasse der Fachoberschule Gesundheit & Soziales, Sozialpädagogik aufgefordert, einen ganz persönlichen Rückblick auf das Corona-Jahr 2020 zu verfassen – auch, um sich all die Gedanken und Sorgen mal von der Seele zu schreiben. Unsere Redaktion darf aus diesen Briefen der Schüler zitieren.

„Ich dachte, dass die Welt vorm Chaos steht“

Dashnim Arifi (20): Das Jahr war für alle ein komisches Jahr. Dieses Virus hat mir viel abverlangt. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich zu Anfang das Virus nicht ernst genommen hatte. Ich habe die Folgen unterschätzt. Ich musste lernen, diszipliniert mit dem Virus umzugehen, auch weil ich Risikopatienten in der Familie habe. Ich musste meine Kontakte reduzieren. Da habe ich gemerkt, dass es eine harte Zeit wird, durch die wir gehen. Dass wir nicht in den Urlaub gefahren sind und unsere Familie nicht besuchen konnten, hat mich sehr traurig gemacht, weil man seine Familie im Ausland nicht sehr oft sieht.

Und als ich gesehen habe, wie Menschen mit vollen Einkaufswagen die Läden verlassen haben, dachte ich, dass die Welt vorm Chaos steht. Vor allem war ich schockiert über die Menschen, die Masken aus Krankenhäusern geklaut haben. Aber es gab auch Positives – und zwar die Zeit, die man mit der Familie zu Hause verbringen konnte während des Lockdowns, dass man sich gegenseitig Trost gespendet hat, und dass man als Familie in schwierigen Zeiten wachsen kann. Ich habe gelernt, nichts als selbstverständlich zu erachten, sondern zu schätzen, was man hat.

Zwischen Essstörung, Zusammenbruch und Liebe

Lara Orlowski (19): Der erste Lockdown hat mich zu Beginn noch nicht belastet, doch das hat sich nach einiger Zeit geändert. Ich habe mich sehr verloren gefühlt, weil ich keinen geregelten Tagesablauf mehr hatte, keine Aufgaben, und es mir sehr schwer fiel, nur zu Hause zu bleiben. Dadurch bin ich erneut tiefer in meine Essstörung gerutscht. Meine ambulante Therapie, die mich stärkt, konnte ich wegen Corona von März bis Mai nicht in Anspruch nehmen. Im Mai hatte ich deshalb einen erneuten Zusammenbruch. Mein Freund und meine Familie waren in dieser Zeit eine große Unterstützung für mich und haben mir Kraft und den Mut gegeben.

Trotz allem gibt es auch positive Ereignisse, die ich im Jahr 2020 verzeichnen konnte: Ich habe meine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin abgeschlossen, habe an der Oskar-Kämmer-Schule meine Fachhochschulreife begonnen und bin einem wundervollen Menschen begegnet, der mir so viel Freude und Liebe schenkt, das Beste in mir hervorholt und mit dem ich eine ehrliche Beziehung führe.

„Gesund zu sein, hat einen neuen Stellenwert bekommen“

Lia Dröge (18): Viele meiner Freunde wurden während des ersten Lockdowns 18 Jahre alt, und ich fand es schade, dass wir die Geburtstage nicht zusammen verbringen konnten. Aber wir haben probiert, das Beste aus der Situation zu machen. Wir haben viel gefacetimed und geplant, was wir alles unternehmen werden, wenn das alles endlich vorbei ist. Wir waren trotz der ausgefallenen Geburtstage froh, dass unsere Familien gesund waren, denn gesund zu sein, hat einen ganz neuen Stellenwert bekommen.

„Ich finde es gut, wie Deutschland die Krise regelt“

Nanuk Naumer (21): Als es im Frühjahr mit dem Coronavirus losging, habe ich noch im Kindergarten als Sozialpädagogischer Assistent gearbeitet. Wir mussten in den Notbetrieb gehen. Zum Glück sind uns viele Dinge eingefallen, um aus der Entfernung Kontakt zu den Kindern zu halten. Wir haben ihnen Spielesammlungen in den Briefkasten gelegt oder Videos aufgenommen, in denen wir für die Kinder Lieder gesungen oder gebastelt haben. Ich finde es gut, wie Deutschland die Krise regelt. Gerade im Vergleich mit anderen europäischen Länder, mit Brasilien oder den USA, wo die Infektionszahlen viel zu hoch sind und von politischer Seite viel zu wenig kommt, um die Ausbreitung zu verhindern.

Aber auch in Deutschland haben wir ja Leute, die sich nicht an die Hygienevorgaben halten, irgendwelche Verschwörungstheorien in die Welt setzten und sogar Kinder dafür instrumentalisieren. Ich finde es einfach nur schlimm, wenn in Berlin ganz vorne bei solchen Demos Kinder stehen und sich mit Anne Frank oder anderen vergleichen. Diese Leute sagen, wir würden in einer Diktatur leben und demonstrieren dagegen. Ist aber nicht gerade das Demonstrieren ein Teil der Demokratie und nicht einer Diktatur? Ich denke schon!

„Ich bin dankbar für meine Freunde“

Anna-Sophia Brüll (20): Mir ist eine allgemeine Gereiztheit aufgefallen. Die Menschen stecken irgendwo in sich fest mit ihren Problemen und finden keinen Ausgleich mehr. Viele meiner Freunde musste ich mit Samthandschuhen anfassen. Ich bestreite nicht, dass man das bei mir auch gelegentlich machen musste. Meine Nerven waren auch überreizt. Man hört nur noch die Zahlen und sieht einen Weg vor sich, der immer länger wird. Angst spielt da auch eine Rolle: Viele haben Risikopatienten in ihrem Haushalt, müssen ständig fürchten, einen Verwandten zu infizieren.

Die Maske machte mir gar keine Probleme, das Tragen wurde schnell zu einer Gewohnheit. Ich träume abends sogar schon von Menschen mit Maske im Park. Man lernt, mit sich und der Krise umzugehen. Ich bin dankbar für meine Freunde, die mir auch mit Abstand zuhören konnten, die mich auch verstehen, wenn ich selbst noch nicht begriffen habe, was gerade ist.

„Jeder trägt Verantwortung“

Vincent Heise (20): Das vergangene Jahr war für niemanden einfach. Man fühlt sich vielleicht einsam und unglücklich. Aber in erster Linie schützen wir damit, dass wir unsere sozialen Kontakte beschränken, die Älteren, beziehungsweise die Risikogruppen. Dafür trägt jeder Verantwortung. Außerdem bekommen wir früher unseren normalen Alltag zurück, wenn alle zusammen die Regeln achten.

„Ich hoffe auf den Verstand und die Intelligenz der Menschen“

Viktoria Charlotte Jette Heinemann (19): Da ich im Alex arbeite, war ich betroffen von den ersten Schließungen in der Gastronomie. Es war eine sehr ungewisse Zeit. Mir fehlt die Arbeit sehr. Gerne würde ich wieder nebenbei arbeiten. Wieder mehr Kontakt mit Mitmenschen haben. Ich hoffe sehr, dass die Infektionszahlen bald deutlich sinken werden und wir in naher Zukunft die Pandemie weltweit besiegen können. Ich hoffe auf den Verstand und die Intelligenz der Menschen, sich an die Abstandsregeln und an die Maskenpflicht zu halten.

„Viel Kraft und Gesundheit“

Melisa Gümüs (17): 2020 waren die ersten Sommerferien, in denen ich nicht zu meiner Familie in die Türkei reisen konnte. Als Corona leider auch meine Großeltern erwischt hat, hat es mich viel Kraft gekostet, mir klar darüber zu werden, dass ich mich im schlimmsten Fall eventuell nicht mehr von ihnen verabschieden kann. An dieser Stelle möchte ich allen, die sich momentan in derselben Situation befinden, viel Kraft und Gesundheit wünschen.

„Ich glaube an uns!“

Leyla Avci (20): Ich befand mich in der 12. Klasse einer Berufsbildenden Schule in Wolfsburg, die Abschlussprüfungen näherten sich, und plötzlich mussten wir alle in Quarantäne. Homeschooling hatte ich zuvor nie gehabt und keiner war darauf vorbereitet. Wir bekamen in den ersten Wochen sehr wenig Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt. Die Vorbereitung auf die Prüfung fiel mir sehr schwer. Man benötigt viel Disziplin fürs Homeschooling. Die Prüfungen fielen nicht so aus, wie ich es mir gewünscht hatte. Die 12. Klasse wiederhole ich nun an der Oskar-Kämmer-Schule.

Ich bin hoffnungsvoll, wenn ich auf das Jahr 2021 blicke: Wir haben vieles überstanden und werden auch diese Pandemie überstehen. Wir müssen nicht viel machen. Wir müssen nicht in den Krieg ziehen, wir müssen nicht viel tun, wir müssen nur zu Hause zu bleiben. Gemeinsam werden wir es schaffen. Ich glaube an uns!

„Ich bin dankbar für dieses Jahr“

Emily Karl (18): Mein 2020 war ein Jahr mit Höhen und vielen Tiefen. Ich bin 18 geworden und bin sofort Auto gefahren und hatte meinen ersten und hoffentlich letzten Unfall. Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen und mit meinem Freund besondere Momente und Gespräche gehabt. Meine Oma hat den Krebs besiegt, und ich habe eine ganz besondere Freundschaft geschlossen. Ich bin dankbar für dieses Jahr und versuche, das Beste daran zu sehen.

„Ich hätte meinen Opa so gerne noch einmal gesehen“

Eea Drenkmann (18): Im März kam mein Opa ins Krankenhaus. Dort wurde er gut betreut, und wir besuchten ihn oft, bis die Nachricht kam, dass er keinen Besuch mehr bekommen darf, weil die Ansteckungsgefahr zu groß war. Bei meinem letzten Besuch bei ihm wusste ich noch nicht, dass es der letzte sein würde. Als die Nachricht kam, dass mein Opa gestorben ist, war ich am Boden zerstört. Ich hätte ihn doch so gerne noch einmal gesehen.

„Mit der Familie immer auf einem Haufen“

Finn Leefken (17, fehlt auf dem Foto): Im Lockdown war es am Anfang echt entspannt. Doch irgendwann war es dann schon echt nervig, mit der Familie immer auf einem Haufen zu sitzen. Als im Sommer die ersten Lockerungen kamen, konnte man sich auch mal wieder mit seinen Freunden treffen, was auch ziemlich nötig war. Bis jetzt hatten ich und meine Familie kein Corona, und ich hoffe, dass das so bleibt.

„Es belastet mich, dass ich meine Freunde nicht sehen kann“

Lou Patzelt (18): Als das Corona-Virus nach Deutschland kam, hätte ich nie damit gerechnet, dass es so schlimm wird und uns so viele Veränderungen bevorstehen. Als ich merkte, wie ernst die Lage ist, hatte ich Angst vor der Ungewissheit. Da ich schlecht alleine sein kann, war es schwer für mich, meine Freunde und Verwandten nicht sehen zu können. Ich habe mir oft Sorgen um meine Omas gemacht. Nicht nur, weil sie an Corona erkranken könnten, sondern auch, weil sie jeden Tag alleine zu Hause rumsaßen.

Im vergangenen Jahr sind alle meine Freunde und ich volljährig geworden, und wir hatten schon viele Pläne. Es belastet mich, dass ich meine Freunde nicht sehen kann, wir nicht zusammen weggehen oder wegfahren können. Aber ich weiß, dass es viel Schlimmeres gibt, und dass es einfach wichtig ist. Ich hoffe auf ein besseres Jahr 2021.