Braunschweigs Klinikum tanzt Jerusalema - Attila Hildmann hetzt

Seit Monaten geht sie um die Welt: die Jerusalema Dance Challenge. Der Hit des südafrikanischen Künstlers Master KG ist zu einem Internet-Phänomen der Corona-Zeit geworden. Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Ärzte wie Krankenpfleger, Lehrer und Schüler, Beschäftigte in Airlines und Supermärkten tanzen zu dem Gute-Laune-Rhythmus und teilen ihre Videos im Internet. Auch das Braunschweiger Klinikum macht mit: Rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen in 40 Teams an der Jerusalema Dance Challenge teil, die das Krankenhaus zum Auftakt des neuen Jahres in den Internet-Kanal YouTube eingestellt hat.

Innehalten, um Kraft zu schöpfen

Für Klinikum-Sprecherin Thu Trang Tran bedeutet das Tanz-Video „in Zeiten der schwersten Pandemie einen Moment des Innehaltens, um Kraft zu schöpfen für die Herausforderungen, die noch vor uns liegen“. „Jerusalema“ stehe für einen Ort der Hoffnung, des Friedens und der Freude. Die soll auch das Video verbreiten. „Und beim Tanzen können Stresshormone abgebaut werden. Die Pandemie ist längst nicht vorbei.“

In der ersten Welle habe es an Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln gefehlt, jetzt fehle es an ausreichend Impfstoff. „Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommen wird.“ Die Challenge stehe auch für die Hoffnung auf das Wiedereinkehren der Normalität.

Video des Klinikums Braunschweig

Klinikum: „Attila Hildmann hat zur Hetze aufgerufen“

Unumstritten ist die Aktion gleichwohl nicht. „Es gibt auch Kritik, ob wir im Krankenhaus nicht genug zu tun hätten“, weiß Tran. Nach einem zweiten „Making of“-Video meldete das Städtische Klinikum zudem auf Twitter, Vegan-Koch und Corona-Leugner Attila Hildmann habe zur Hetze gegen das Youtube-Video aufgerufen. „Seit Stunden werden wir von seinen Trollen über die Pandemie ,aufgeklärt‘“, ließ das Krankenhaus verlauten.

Einfach unfassbar. #AttilaHildmann hat in seiner Telegramgruppe zur Hetze gegen unser YouTube Video aufgerufen und seit Stunden werden wir von seinen Trollen über die Pandemie „aufgeklärt“. Dazu können wir nur sagen #1bedfree4hildmann https://t.co/PQ9v8rqwFK via @YouTube pic.twitter.com/9C5AL57Uek — Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH (@KlinikumBS) January 5, 2021

Auch andere Krankenhäuser seien auf diese Art und Weise von Menschen, die die Pandemie kleinredeten, attackiert worden, berichtet Tran. Auf die Angriffe in sozialen Netzwerken mehrten sich als Reaktion indes auch die Solidaritätsbekundungen für die Klinikum-Beschäftigten. „Unser Twitter-Account ist explodiert. Wir haben viel Unterstützung erfahren.“

Klinikum-Mitarbeiter ergriffen selbst Initiative zur Challenge

Mehr als 50 Krankenhäuser haben sich laut Tran in Deutschland an der Jerusalema Dance Challenge schon beteiligt. Im Braunschweiger Klinikum sei die Initiative von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst ausgegangen. Als Leiterin der Kommunikationsabteilung startete Tran daraufhin einen internen Aufruf. Innerhalb von 72 Stunden meldeten sich zu ihrer Überraschung 400 Tanzwillige. „Daraufhin haben wir entschieden: Wenn es so viele wollen, machen wir das.“

300 der konzernweit 5000 Beschäftigten des Klinikums beteiligten sich an der Tanz-Challenge. Foto: Klinikum/Janina Gander

Ein Tanzlehrer bot kostenlos seine Unterstützung an. Mit Hilfe eines Anleitungsvideos übten die Teilnehmer zu Hause in ihrer Freizeit die Tanzschritte ein. Vor Ort seien die Aufnahmen dann ganz schnell gegangen. Größere Gruppen tanzten im Freien. „Nach kurzer Zeit sind alle wieder in ihren Arbeitsalltag zurückgekehrt.“ Die Patientenversorgung sei durch die Teilnahme von letztendlich 300 der konzernweit 5000 Beschäftigten an der Tanz-Challenge nicht gefährdet worden.

Geschäftsführer Andreas Goepfert fasst es im Making Of-Video so zusammen: „Wir sind in schwierigen Zeiten. Das heißt allerdings nicht, dass wir nicht auch gute Laune verbreiten dürfen.“