BSVG fährt ab Montag wieder nach regulärem Fahrplan

Braunschweig. Auch die Schülerfahrten werden dann aufgenommen. Die Auslastung in den Fahrzeugen soll entzerrt werden, so dass Abstände besser einzuhalten sind.

Die Busse und Bahnen der BSVG werden ab Montag, 11. Januar, wieder nach dem regulären Fahrplan verkehren. Nur der Nachtverkehr am Wochenende nach Mitternacht bleibe weiterhin ausgesetzt, teilt das Unternehmen mit.

Die letzten Fahrten erfolgen entsprechend um 0 Uhr von und zu der zentralen Haltestelle „Rathaus“. Ausnahme: Die Buslinien 429 und 419 starten um 0.39 Uhr beziehungsweise 1.05 Uhr zu ihrer letzten Fahrt jeweils ab „Hauptbahnhof“.

BSVG-Geschäftsführer: Verlässliches Verkehrsangebot

„Wir machen damit den Menschen, die auch im Lockdown auf den ÖPNV angewiesen sind, ein verlässliches Verkehrsangebot“, sagt BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke. „Selbstverständlich appellieren wir an unsere Fahrgäste, die derzeitigen Hygieneregeln weiter konsequent einzuhalten.“

Umleitung auf der Buslinie 422

Man habe bei der Entscheidung berücksichtigt, dass die Schulen in Niedersachsen teilweise in den Wechselunterricht beziehungsweise in die Notbetreuung zurückkehren. Das heißt: Ab Montag wird die BSVG daher auch die Schülerfahrten wieder aufnehmen, um den Eltern so Planungssicherheit zu geben.

Durch die Wiederaufnahme des regulären Fahrplanangebots wolle man außerdem die Auslastung in den Fahrzeugen entzerren und damit dazu beitragen, dass das Abstandsgebot bestmöglich eingehalten werden kann.

Angepasste Fahrpläne am Wochenende - kurzzeitige Umleitung der Buslinie 422

Die BSVG weist darauf hin, dass am kommenden Wochenende sowohl am Samstag, 9. Januar, als auch Sonntag, 10. Januar, nochmals nach einem angepassten Sonntagsfahrplan mit einer Umstellung auf das Nachtliniennetz ab 20.30 Uhr gefahren wird.

Für die Buslinie 422 greift zudem aufgrund einer Baumaßnahme in der Ernst-Amme-Straße ab Montag, 11. Januar, bis voraussichtlich Samstag, 13. Februar, eine Umleitung, die teilweise veränderte Abfahrtszeiten und einzelne Haltestellen-Ausfälle zur Folge hat.

Die BSVG bittet alle Fahrgäste, sich vor Fahrantritt über die elektronische Fahrplanauskunft unter www.bsvg.net, die BSVG-App oder die Service-Hotline unter (0531) 383-2050 zu informieren.

red