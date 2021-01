Nachruf: Klaus Leiste – Anwalt derer, die der Hilfe bedürfen

Klaus Leiste, der sich als Rechtsanwalt (von 1960 bis 2004) und Notar (1973 bis 2003), aber auch durch seine ehrenamtlichen Tätigkeiten, weit über Niedersachsen hinaus hohes Ansehen erworben hat, ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren im Kreis seiner Familie. Der Beruf des Rechtsanwalts sei für ihn nicht nur Broterwerb, sondern Berufung gewesen, schreibt er in seinem Buch „Gelebtes Leben“. Nach dem Abitur (1947) in seiner Geburtsstadt Magdeburg, wo seine Eltern eine Bäckerei und Konditorei betrieben und der Sohn 1948 die Prüfung zum Bäcker-Gesellen bestand, begann Klaus Leiste sein Studium an der Martin-Luther-Universität in Halle/Saale.

Braunschweiger Klaus Leiste ist tot

„Die Freiheit ist das Thema meines Lebens.“ Aber nach der Nazi-Diktatur musste er nun hier unter der SED-Diktatur erleben, was es bedeutet, wenn Menschen willkürlich die Freiheit genommen wird. Klaus Leiste, der aus einem liberalen Elternhaus stammt, machte sich später ein Zitat des früheren SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher zu eigen: „Die Freiheit ist das Thema meines Lebens.“

1950 flüchtete er nach West-Berlin, wo er sein Studium fortsetzte. 1954 kam er nach Braunschweig, wurde Rechtsanwalt und später Notar. 1991 eröffnete er auch in Magdeburg eine Kanzlei. Sein ganzes Leben fußt auf Dankbarkeit dafür, dass er immer das tun durfte, was er für notwendig hielt. Klaus Leiste war daher stets – sowohl in seinem beruflichen Wirken als auch in seinem ehrenamtlichen Tun – ein Anwalt derer, die der Hilfe bedürfen.

1999 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 40 Jahre war er für den Landesverband Niedersachsen des Deutschen Journalisten-Verbandes, der größten Gewerkschaft der Journalisten, tätig, wo er presserechtliche und arbeitsrechtliche Fälle bearbeitete. Die Liste seiner Ehrenämter ist lang: 1967 Mitbegründer des Vereins zur Förderung körperbehinderter Kinder (KöKi) in Braunschweig, Rechtsritter des Johanniterordens, 1986/87 zehn Monate Präsident der Braunschweiger Eintracht, Mitglied des Vorstands der Kirchengemeinde St. Jürgen in Ölper, Vorsitzender der Propsteisynode Braunschweig und mehrere Jahre Vorsitzender des Braunschweiger Spendenparlaments. 1999 wurde sein Wirken für das Gemeinwohl mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Klaus Leiste hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne und einen 19 Jahre alten Enkelsohn.