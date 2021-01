Prozess um Mordversuch bei Marihuana-Deal in Braunschweig

Sie wollten Marihuana, aber zahlen wollten die Jugendlichen und Heranwachsenden für den illegalen Drogendeal nicht. Darin sieht zumindest die Braunschweiger Staatsanwaltschaft das Motiv für einen Mordversuch, den die Anklagebehörde zwei 17-Jährigen und einem 19-Jährigen vorwirft. Das Opfer der Messerattacke: ein 20-Jähriger, der den jungen Männern laut Anklage als Kontaktmann rund 50 Gramm Marihuana verkaufen wollte. In der nächsten Woche beginnt vor dem Braunschweiger Landgericht der Prozess gegen insgesamt vier junge Männer, die an dem Überfall beteiligt gewesen sein sollen.

Nicht zum ersten Mal soll das beschuldigte Trio im vergangenen April den Plan gefasst haben, ohne Gegenleistung an 60 Gramm Marihuana zu kommen. Wie es in der Mitteilung des Landgerichts heißt, sah dieser Tatplan vor, mit der Kontaktperson zur Übergabe des Marihuanas einen Treffpunkt zu vereinbaren und danach ohne Bezahlung in einem bereitstehenden Auto zu flüchten. Für den Fall einer Gegenwehr habe der 19-Jährige ein Messer bei sich getragen. Nach diesem Muster sollen die drei Angeklagten schon früher in mindestens zwei Fällen vorgegangen sein.

Für 50 Euro sollen sie noch einen Helfer engagiert haben

Ende April, so der Vorwurf, wurde der Plan in die Tat umgesetzt: Gegen 21 Uhr sollte das Treffen mit dem Kontaktmann vor einem Braunschweiger Einkaufsmarkt stattfinden. Als Vierten im Bunde soll das Trio für 50 Euro einen 20-Jährigen als Fahrer des Fluchtautos engagiert haben. Er holte die drei Hauptbeschuldigten demnach ab und fuhr sie zum Parkplatz am Treffpunkt bei dem Discountermarkt. Wovon der Fahrer nichts gewusst haben soll: Dass der 19-Jährige und einer der 17-Jährigen Messer bei sich trugen.

Der 19-Jährige soll dem Drogen-Kontaktmann (20) zur Täuschung Bargeld gezeigt haben. Daraufhin habe ihm der Kontaktmann dann 47,49 Gramm Marihuana übergeben, heißt es. Als klar wurde, dass der Abnehmer nicht zahlen wollte, habe ihn der Drogenverkäufer festgehalten. Daraufhin soll ihm der 19-Jährige Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der beiden 17-Jährigen dem Opfer mit dem Klappmesser mehrere Schnittwunden im Gesicht zugefügt haben soll. Schließlich zog auch der 19-Jährige der Anklage zufolge sein Messer: Mehrfach soll er auf den Oberkörper des Drogenverkäufers eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben.

Es geht auch um räuberische Erpressung und Drogenhandel

Nach der Flucht im bereitstehenden Wagen soll das Trio das erbeutete Marihuana unter sich aufgeteilt haben. Der 19-jährige Angeklagte habe seinen Marihuana-Anteil in verkaufsfertige Einheiten zu 0,8 Gramm Marihuana zum gewinnbringenden Weiterverkauf verpackt.

An voraussichtlich sechs Prozesstagen müssen sich die drei Angeklagten unter anderem wegen Mordversuchs, räuberischer Erpressung und Drogenhandels vor der Jugendstrafkammer verantworten. Der Fluchtfahrer ist wegen Beihilfe angeklagt. Der von der Staatsanwaltschaft angeklagte Mordversuch wird ihm aber nicht zur Last gelegt.