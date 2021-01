Braunschweig: Pflegende Angehörige von Corona besonders betroffen

Wenn Jessica T. ihr Leben in der Corona-Zeit beschreiben soll, denkt sie an jemanden, der unter Wasser gedrückt wird und dringend Luft braucht. So fühle sich das gerade an. Das öffentliche Leben wurde wieder heruntergefahren. Für Jessica T. und ihre Familie gibt es kein Luftschnappen, keine noch so kurze Erholung. Denn ist das Leben mit einem geistig behinderten Kind ohnehin ein besonderes, so fordert es nun all ihre Kraft. Der zehnjährige Lilian, der mit Trisomie 21 auf die Welt kam, begreift nur schwer, was um ihn herum geschieht.

Corona: Schwere Zeiten für Rituale und Gewohnheiten

Warum gibt es keinen Schwimmkurs mehr, kein Fußballtraining, keine Umarmung von der Oma? Lilians Welt, in der er vielleicht noch mehr als jedes andere Kind Rituale und feste Abläufe braucht, ist in Unordnung geraten. Das verunsichert ihn, macht ihn wütend und aggressiv. Sein zwei Jahre älterer Bruder bekomme diese Wut oft zu spüren, sagt Jessica T. „Ich versuche ihm in solchen Situationen immer wieder klarzumachen: Nimm es nicht persönlich. Es ist Lilians Art, Spannung abzubauen.“

Freizeitangebote für Kinder mit Handicaps weggebrochen

Ähnlich erlebt es auch Janine A. mit ihrer Tochter Lea (11). Die Fünftklässlerin mit Down-Syndrom sei oft traurig, weine grundlos. „Sie weiß: Es gibt Corona, aber es zu begreifen, fällt ihr schwer.“ Der Hort, die Freizeitangebote speziell für Kinder mit Handicaps sind in der Corona-Krise weggebrochen. Das Leben ist für Lea einsamer geworden. „Sie hat große Sprachschwierigkeiten, Fremde verstehen sie nicht.“ Das erschwert das Telefonieren oder Kontakte zu Gleichaltrigen.

Die beiden Mütter kennen einander aus der Braunschweiger Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Down-Syndrom. Damit gehören sie zugleich einer Gruppe an, die von den Folgen der Corona-Pandemie besonders betroffen ist: den pflegenden Angehörigen. Nicht nur ihre Kinder leiden in besonderer Weise unter dem Lockdown, auch die Eltern geraten an ihre Grenzen.

Eltern bleibt kaum noch Zeit durchzuatmen

Janine A. und ihr Mann wechseln sich in der Betreuung ihrer Tochter ab. Kommt er um 17 Uhr nach Hause, fährt sie noch einmal für einige Stunden in ihre Praxis. „Wir sehen zu, wie wir unseren Alltag hinbekommen.“ Zwar bieten Träger Einzelbetreuung an. „Aber das hilft nur uns und nicht unserer Tochter. Ihr fehlt das Gemeinschaftsgefühl. Sie fragt immer wieder nach ihren Gruppen.“

Den Eltern bleibt kaum noch Zeit, Atem zu holen. Allein gelassen werden kann die Elfjährige nicht. „Wir müssen immer ein Auge auf sie haben und wechseln uns in der Beaufsichtigung ständig ab.“ Einmal in der Woche geht Janine A. zum Klavierunterricht. „Das ist im Moment mein einziger Ausgleich.“ Mehr noch sorgt die Mutter aber die psychische Belastung, die die Corona-Krise für Lea bedeutet. „Wir versuchen alles, um sie zufriedener zu machen.“ Doch füllt es die Lücke nicht.

Es wird immer schwieriger, die Stimmung aufzuhellen

Jessica T. arbeitet zwar seit einigen Jahren nicht mehr, weil sich Beruf und Kinderbetreuung auf Dauer nicht vereinbaren ließen, doch sitzt auch sie durch Corona in der Stressfalle. Zum Beispiel schlafe Lilian nachts schlechter als sonst, stehe häufig auf und gehe spielen. Habe sie ihn dann zurück ins Bett gebracht, sei sie munter und liege wach. Auch tagsüber müssen die Eltern in dauernder Alarmbereitschaft sein. „Man hat nie das Gefühl, einen Moment abschalten zu können.“

Hinzu kommt: Ihr Mann arbeitet seit Beginn der Pandemie im Homeoffice. „Er hat das Wohnzimmer eingenommen.“ Der zwölfjährige Sohn müsse sich aufs Homeschooling konzentrieren. „Damit beide in Ruhe arbeiten können, versuche ich die ganze Zeit über Lilian zu beschäftigen. Wir bauen, gehen in den Wald, basteln. Aber wer will schon zum achten Mal Plätzchen backen?“ Es werde immer schwieriger, die Stimmung aufzuhellen. Langfristig, fürchtet sie, werde bei ihrem gehandicapten Sohn wieder viel Aufbauarbeit nötig sein. „Die Kinder müssen viel verarbeiten.“

Einfach mal Fünfe gerade sein lassen

Irgendwann, erzählt sie, habe sie mit ihrem Mann zusammengesessen und gesagt: „Wir müssen uns locker machen. Dann werden eben mal zwei Weihnachtsfilme hintereinander geschaut. Dann wird ein Arbeitsblatt mal nicht erledigt. Oder wir machen eine Schlafparty im Wohnzimmer, wenn Lilian nachts aufsteht.“ Eben einfach mal Fünfe gerade sein lassen, um kurz Kraft zu tanken. „Zu Silvester gab es drei Stunden Schlager im Fernsehen. Da hatten wir drei Stunden unsere Ruhe“, lacht Janine A. Doch habe auch das Grenzen. „Wir versuchen, einen eigenen Corona-Rhythmus zu finden.“ Seit März soll sich auch Lilian einmal täglich auspowern. Der Vater joggt, er radelt nebenher. Als Ausgleich. Auch wenn Lilian manchmal lieber zu Hause bleiben würde…



Infos: Selbsthilfe-Kontaktstelle bietet Beratung an

Beyza Onbasiogullari ist in der Selbsthilfe-Kontaktstelle KIBiS Ansprechpartnerin für Selbsthilfegruppen im Pflegebereich. Foto: privat

Pflegende Angehörige sind besonders hart von den Folgen der Coronavirus-Pandemie betroffen . Das gelte vor allem für Berufstätige sowie pflegende Angehörige von Demenzkranken, verweist Beyza Onbasiogullari auf eine aktuelle Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege und der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Beyza Onbasiogullari ist seit Oktober in der Selbsthilfe-Kontaktstelle KIBiS im Paritätischen Braunschweig Ansprechpartnerin für Selbsthilfegruppen im Pflegebereich. Hintergrund ist das Ziel von Land und Pflegekassen, die Selbsthilfe in der Pflege zu stärken. So können Gruppen jetzt zum Beispiel Fördergelder für Raummieten oder technische Hilfsmittel beantragen. Unterstützung erhalten sie in der Kontaktstelle.

In Braunschweig gibt es inzwischen mehr als zehn Selbsthilfegruppen im Bereich Pflege – darunter auch die der Eltern von Kindern mit Trisomie 21. Beyza Onbasiogullari möchte den Selbsthilfe-Gedanken weiter stärken. „Für viele pflegende Angehörige stellt der Alltag eine große Herausforderung dar. Wer Angehörige pflegt, muss häufig das eigene Leben der Pflegesituation anpassen. Eine Form der Unterstützung kann die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe sein“, betont sie. Der Großteil aller Pflegebedürftigen werde zu Hause von Familienmitgliedern betreut. „Ohne sie würde unser Pflegesystem zusammenbrechen.“

In der Corona-Krise gaben von 1000 für die Studie befragten pflegenden Angehörigen rund ein Drittel an, eine Verschlechterung der eigenen Pflegesituation zu erleben. 24 Prozent waren besorgt, die Pflege in der aktuellen Lage nicht mehr zu schaffen. „Hinzu kommt“, so Onbasiogullari, „dass viele pflegende Angehörige berufstätig sind.“ 54 Prozent der Befragten hätten angegeben, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in der aktuellen Situation schwieriger geworden sei.

Kontakt: KIBiS - Kontakt, Information und Beratung im Selbsthilfebereich im Paritätischen Wohlfahrtsverband Braunschweig. Kaiserstraße 18 in Braunschweig, Telefon: (0531) 48079-20, Internetseite https://selbsthilfe-braunschweig.de