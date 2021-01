So läuteten die Braunschweiger 2021 ein

Ein unwirklich wirkendes Bild von diesem bekannten Ort (aufgenommen gegen kurz vor 1 Uhr): Am sogenannten Döner-Dreieck Ecke Friedrich-Wilhelm-Straße/Kattreppeln, wo sich sonst in einer Silvesternacht Tausende von Partygängern für die lange Nacht in der Club- und Kneipenszene stärken, herrschte regelrecht gespenstische Leere und Stille.

Foto: Stefan Lohmann/regios24