Die ersten Corona-Impfungen in Braunschweig haben begonnen

Als die beiden DRK-Krankentransporter mit jeweils einem Impfteam und dem vorbereiteten Serum für 100 Bewohner des Rudolfstifts an Bord am Nachmittag des Silvestertages 2020 an der Stadthalle starten, spüren die wenigen Beobachter die Bedeutung dieses Moments. Der entscheidende Kampf gegen die Corona-Pandemie hat auch in Braunschweig begonnen.

Oberbürgermeister Markurth: „Wir können und wir wollen auch noch viel mehr impfen“

„Das muss jetzt klappen“, sagt Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth und prüft mit einem mechanischen Griff den korrekten Sitz des Mund- und Nasenschutzes. Und er fügt noch hinzu: „Wir können impfen. Wir wollen impfen. Und wir können und wollen auch noch viel mehr impfen.“

Der Hintergrund an diesem für die Stadt durchaus historisch zu nennenden letzten Tag des Jahres 2020 ist klar. Ganz kurzfristig gehört auch Braunschweig zu den Ersten beim Impfen in Niedersachsen, das doch eigentlich in der kommenden Woche beginnen sollte. Aber dann geht es überraschend schneller. „Erst gestern haben wir den Anruf aus dem Sozialministerium erhalten. Da musste ich mich erstmal auf einen Stuhl setzen“, erklärt Peter Kropf, Leiter des Braunschweiger Impfzentrums. Aber, keine Frage: „Klar, dass wir längst in den Startlöchern stehen und bereit sind.“

Bloß, dass Niedersachsen noch nicht besonders viel Impfstoff hat. Es ist zu wenig. 1000 Dosen sind jetzt in der Stadt angekommen, und wann die nächste Lieferung eintrifft, das ist noch ungewiss. Oberbürgermeister Markurth hat dazu eine unmissverständliche Ansicht: „Niedersachsen hinkt hinterher. Wir könnten mehr.“

Seit dem 15. Dezember ist das Braunschweiger Impfzentrum bereits einsatzbereit

Das ist gerade alles nicht so einfach, wenngleich das Impfzentrum unter Peter Kropfs Regie längst steht und seit dem 15. Dezember einsatzbereit ist. Die ersten 1000 Impfdosen – hochgekühlt – werden am Donnerstag vom DHL-Paktdienst zunächst ans Städtische Klinikum geliefert, da werden sie zwar auch benötigt, sind aber falsch. Man schaut in den Listen nach und dirigiert die wertvolle Fracht zum Impfzentrum in der Stadthalle weiter.

Da haben sie schon gewartet. Das Altenheim Rudolfstift in der Rudolfstraße soll an diesem Tag als erstes drankommen. Am Samstag folgt dann das Seniorenzentrum Wilhelminium. Es ist alles vorbereitet. Die Bewohner sind informiert, die allermeisten haben die Einverständniserklärung zum Impfen unterschrieben.

Das Rudolfstift ist am Silvestertag die erste Station der Impfteams. Foto: Stefan Lohmann/regios24

Wir hören an diesem Tag, dass nicht nur die Bereitschaft der alten Menschen dazu groß sei, sondern auch die Erleichterung darüber, dass es nun endlich losgeht. Allerdings ist auch zu hören, dass Bereitschaft des Personals der Einrichtungen, sich ebenfalls impfen zu lassen, dahinter deutlich zurückbleibt.

Bei dieser beispiellosen mobilen Massen-Impfaktion steckt der Teufel im Detail

Auch dies wird – ebenso wie Gerechtigkeit bei der regionalen und bundesweiten Verteilung des zur Verfügung stehenden Impfstoffs – ein Thema der nächsten Tage und Wochen sein. „Alles steht und fällt jetzt mit der Impfbereitschaft“, sagt Professor Karl Wessel, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Mai dieses Jahres Chef der Neurologischen Klinik des Städtischen Klinikums. Jetzt ist er als ärztlicher Leiter des Braunschweiger Impfzentrums reaktiviert. „Eine große Ehre für mich“, erklärt er.

Aber nicht nur Ehre, sondern auch eine Riesenverantwortung, denn der Teufel bei dieser beispiellosen Impfaktion steckt im Detail. Der Biontec-Impfstoff, der jetzt auch in Braunschweig eingetroffen ist und „verimpft“ wird, ist zwar hochwirksam, aber auch schwerer zu handlen. Auf minus 70 Grad gekühlt auf Trockeneis angeliefert, muss er zunächst auftauen, darf dann aber nicht wieder eingefroren werden.

Und das ist nicht alles. Eine Ampulle von diesem Serum reicht für fünf bis sechs Impfdosen. Umfänglich sind die Vorbereitungen, bevor es zum finalen Pieks kommen kann. Die exakt richtige Menge muss mit Natriumchloridlösung vermischt auf Spritzen aufgezogen werden, alles stets in kühler Atmosphäre. Die Impfung muss dann umgehend erfolgen. Im Resultat gibt es nicht nur das zentrale Impfzentrum in der Stadthalle, sondern für den Impftag jeweils auch eins in der Alteneinrichtung, zum Beispiel in der Kaffee-Küche oder an anderen geeigneten Orten.

Das alles ziehen die mobilen Impfteams durch, Ärzte, Impf-Befugte, Fahrer, eine logistische Herausforderung von höheren Gnaden. Die 1000 Dosen, die nun da sind, müssen binnen fünf Tagen „verimpft“ sein. Das ist ziemlich bald. Dann werden die öffentlichen Fragen erwartungsgemäß bohrender werden, wo denn wohl der Impfstoff bleibt. Immerhin steht schon fest, dass man in Braunschweig um den 20. Januar herum mit der entsprechenden Lieferung für den für die Immunisierung notwendigen zweiten Impfdurchgang der jetzt Versorgten rechnen kann.

Impfgespräche, stringente Dokumentation, Chargennummer in den Impfausweis - das will alles organisiert sein

Klar, dass unter den kritischen Augen der Mediziner auch sonst alles seine deutsche Impf-Ordnung hat. Es gibt Impfgespräche, eine stringente Dokumentation, die Chargennummer in den Impfausweis. Das will alles organisiert sein. Und ist es. Die Leiter Peter Kropf vom Katastrophenschutz der Stadt und Mediziner Karl Wessel sind mit ihren Leuten auf ein noch wesentlich größeres Aufkommen an Impfpatienten vorbereitet, wenn denn der dafür notwendige Nachschub an Serum zur Verfügung steht. Auch die offenbar bevorstehende Zulassung weiterer Impfstoffe kann die Ausgangslage noch einmal verbessern.

Karl Wessel (links) und Peter Kropf von der Leitung des Impfzentrums Braunschweig. Foto: Stefan Lohmann/regios24

Als wir an diesem Nachmittag über den Zaun des Rudolfstifts blicken, wo gerade die DRK-Transporter eingetroffen sind und in der früh heraufziehenden Abenddämmerung einen festlich beleuchteten Weihnachtsbaum einrahmen, da ist es ein Silvestertag der besonderen, vermutlich unvergesslichen Art. Drinnen Betriebsamkeit, aufgebaute Stationen, Menschen auf den Fluren, Feststellung der Personalien, Listen, Abläufe, die sich jetzt einprägen und zur Routine werden müssen. Operation Massenimpfung - ein Pieks, der Leben retten und uns die Normalität zurückgeben soll. Irgendwann.

Am Silvestertag geht das Jahr mit einem Hoffnungsschimmer zuende. Der Dank gilt allen Einsatzkräften

So viele Erwartungen, so viel Verantwortung, so viel Vertrauen. Das Jahr geht zuende mit einem Hoffnungsschimmer. Es wird ein Jahr, an dem vermutlich wieder viele Belastungsgrenzen sichtbar werden. Kein Tag ohne Diskussionen um den richtigen Weg. Es wäre schön, wenn er an diesem Silvestertag des Corona-Jahres 2020 bereits begonnen hätte.

Für den Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth steht das schon fest. Er denkt an alle, die mit ihrem Einsatz den Weg dafür bereiten: „Ich danke allen Einsatzkräften sehr herzlich, die den heutigen Einstieg ins mobile Impfen mit großem persönlichen Engagement möglich machen und dafür auf einen ruhigen Jahresausklang verzichten."